Anna Tatangelo si fa bionda e cancella tutte le foto da Instagram

Anna Tatangelo ( qui potete trovare tutte le sue foto più belle ) sorprende ancora una volta e torna su Instagram con un nuovo, sconvolgente look. La cantante si presenta con un taglio decisamente rock, capelli biondo platino , top aderente, giubbotto in pelle e occhiali da sole. Un cambio di immagine radicale dopo la separazione da Gigi D’Alessio, una scelta ben ponderata e accompagnata dalla cancellazione di tutte le foto pubblicate precedentemente. Dopo un periodo di pausa dove non aveva utilizzato i social, Anna Tatangelo rispunta con un’unica foto che fa impazzire tutti i fan. In tanti ipotizzano anche un cambio sul fronte professionale, una direzione musicale diversa rispetto ai suoi standard.

Il nuovo look e le indiscrezioni sui prossimi progetti

Oltre 1 milione e 600 mila followers sono in attesa di conoscere ulteriori novità da parte di Anna Tatangelo, che per ora si è limitata solo a pubblicare questa foto. Sul profilo c’è una storia che segnala lo scatto e una precedente storia di circa 15 settimane fa con la scritta “Coming Soon”. Nella foto pubblicata ha scelto come didascalia una frase emblematica “Mann’itt nun tiene a capa apposto” (mi hanno detto di non avere la testa a posto). Tantissimi i commenti da parte anche dei colleghi, come Syria, Livio Cori e Giorgia. Tutti hanno approvato il nuovo look di Anna Tatangelo, per dare un taglio netto al passato e iniziare un nuovo capitolo della sua vita. All'inizio del mese di maggio la cantante di “Ragazza di periferia” aveva riscosso un grande successo con uno scatto da oltre 100.000 like su Instagram dove preannunciava una rivoluzione. “Fuori solo calma apparente…”, la frase in didascalia dove Anna Tatangelo appariva con lo sguardo rivolto all’obiettivo. Al termine del testo, l’emoticon di un microfono. Anche questa foto però è stata cancellata, in attesa di ulteriori novità.

Ora tutti i fan attendono di saperne di più delle scelte professionali di Anna Tatangelo, pronta a quanto pare a cambiare radicalmente sound e allontanarsi dai grandi successi degli ultimi anni. Nel 2002 ha trionfato a Sanremo con “Doppiamente fragili”, mentre negli anni successivi ha pubblicato grandi hit come “Ragazza di periferia”, “Essere una donna”, “Occhio x occhio”, “Muchacha”, “Libera” e “Le nostre anime di notte”.

La rottura con Gigi d’Alessio

Fa ancora rumore la rottura con Gigi D’Alessio. Il primo incontro tra i due è avvenuto nei primi anni del nuovo millennio, ma per realizzare il duetto “Un nuovo bacio”, contenuto nel disco d’esordio di Anna Tatangelo. Negli anni successivi i due artisti hanno continuato a camminare su strade parallele fino a quando nel 2005 hanno ufficializzato la loro relazione. Nel 2010 nasce il figlio Andrea, mentre sette anni dopo decidono di prendersi una pausa. Ritornano insieme nel 2018, ma solo pochi mesi fa arriva la rottura definitiva. Nel messaggio postato sui rispettivi profili social, i due hanno scritto: "Non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata".