Dopo lo show allo stadio Diego Armando Maradona, il cantautore sarà in concerto allo stadio R. Barbera di Palermo il 20 e il 21 giugno, allo stadio San Nicola di Bari il 23 giugno e infine al Circo Massimo di Roma il 25 giugno. A settembre Gigi D’Alessio tornerà nella sua città per tre appuntamenti in piazza del Plebiscito

Una serata di grande spettacolo a Napoli. Lunedì 2 giugno la voce di Non dirgli mai si è esibito sul palco dello stadio Diego Armando Maradona , presenti numerosi ospiti: da Alessandra Amoroso a Clementino passando per Geolier. Martedì 3 giugno l’artista sarà protagonista di un secondo appuntamento.

Dopo il concerto del 2 giugno, Gigi D’Alessio (FOTO) ha ringraziato il pubblico con un filmato condiviso sul suo profilo Instagram che conta più di 900.000 follower: “Ogni palco è speciale, ma tornare allo Stadio Maradona dopo 9 anni… è qualcosa di indescrivibile!”.

L’artista ha proseguito: “Avrei voluto far stare ognuno di voi al mio posto, anche solo per un istante, per farvi provare la meraviglia che ho sentito ieri sera. Un’emozione che porterò nel cuore per sempre. Grazie casa, grazie Napoli, grazie vita mi’!”.