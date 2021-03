Canzoni Sanremo 2021, le più ascoltate su Spotify

A pochi giorni dalla proclamazione dei vincitori del Festival di Sanremo, Spotify rilascia una classifica dei brani più ascoltati sulla piattaforma di streaming musicale Condividi:

Sono solo pochi giorni che non sono più inedite, ma le canzoni presentate al Festival di Sanremo 2021 stanno già dominando le classifiche dei grandi colossi dello streaming musicale. A darne un’ordine generale dei dieci singoli più ascoltati è Spotify, che ha ufficialmente decretato questa 71esima edizione del Festival come la più ascoltata e apprezzata di sempre tra le sue playlist. Non è un segreto infatti, che il pubblico, dopo essersi gustato le esibizioni live dei 26 artisti in gara, si sia scatenato non solo sui social, ma anche nella famosa app di streaming, continuando ad ascoltare e sostenere i propri beniamini.