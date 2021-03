Sanremo Giovani 2021, Gaudiano e Folcast finalisti Nuove Propooste

Folcast e Gaudiano sono i primi due finalisti di Sanremo 2021. Torneranno sul palco dell’Ariston venerdì 5 marzo Condividi:

Quattro i giovani delle Nuove Proposte sul palco di Sanremo 2021. Tutti pronti a competere, in questa prima serata del Festival, per l’accesso tra i finalisti. Ecco i primi in gara: Gaudiano – Polvere da sparo

Elena Faggi – Che ne so

Avincola – Goal!

Folcast – Scopriti

Al termine delle esibizioni, che hanno introdotto la 71^ edizione del Festival, il televoto ha decretato l’accesso tra i finalisti di Folcast e Gaudiano. I due torneranno a esibirsi nella serata di venerdì 5 marzo, dopo le esibizioni degli altri quattro giovani in gara.

Chi è Folcast approfondimento Festival di Sanremo 2021, al via la prima serata. DIRETTA Folcast è il nome d’arte di Daniele Folcarelli. È un cantautore romano classe 1992, che adora la musica fin da piccolissimo. Ha sempre sognato di riuscire a tramutare la passione per la musica in un lavoro. Giungere a Sanremo 2021 è dunque il coronamento di un sogno. Il brano che gli ha consentito di accedere al gruppo dei quattro finalisti è “Scopriti”. Il suo testo parla di chi si è perso in sé. È la storia di chi è costretto a fare i conti con la solitudine ma, guardando al futuro, è alla ricerca di una luce in fondo al tunnel. Un brano che si rivolge a chi è alla ricerca di quella motivazione per ripartire e lasciarsi tutto alle spalle.

Chi è Gaudiano approfondimento La scaletta di Sanremo 2021: ospiti e cantanti della prima serata Luca Gaudiano, in arte Gaudiano, è un giovane cantautore pugliese, classe 1991. Il suo amore per la musica è esploso quando aveva 15 anni. Per il suo compleanno ricevette una chitarra da suo padre. Il tutto avvenne quasi per gioco. La musica si è però tramutata nella sua ragione di vita, conducendolo fino al palco dell’Ariston. Il suo brano, “Polvere da sparo”, vanta un testo molto intenso, dal sapore autobiografico. L’artista ha deciso di raccogliere tutti i pensieri che lo hanno accompagnato in una fase molto delicata della sua vita. Ha dovuto, infatti, fronteggiare la prematura morte di suo padre, al quale era particolarmente legato.