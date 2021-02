La top model britannica, classe 1970, non sarà presente a causa dei protocolli statunitensi per l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, annunciato l’arrivo di Simona Ventura, stando a quanto riportato da TvBlog

Tra una settimana Amadeus salirà sul palco del Teatro Ariston per dare il via alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo . A pochi giorni dal suo inizio, due indiscrezioni riguardanti la kermesse hanno conquistato grande attenzione, ovvero l’assenza di Naomi Campbell e la presenza di Simona Ventura , quest’ultima riportata da TvBlog .

Festival di Sanremo: Naomi campbell assente

Nelle scorse ore il padrone di casa ha rivelato l'arrivo di Loredana Bertè nella serata inaugurale quando la regina del rock sarà presente per celebrare il suo settantesimo compleanno, festeggiato lo scorso settembre, con un medley dei suoi brani più celebri e la presentazione dell’inedito Figlia di…

Loredana Bertè tornerà quindi sul palco del Teatro Arriston a distanza di due anni dal grande successo ottenuto con Cosa ti aspetti da me, quarto classificato in gara e certificato disco di platino grazie alla vendita di oltre 50.000 copie.

Parallelamente all’annuncio della presenza della voce di In alto mare, Amadeus ha comunicato l’assenza della top model britannica, classe 1970, a causa dei protocolli statunitensi per l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), come riportato dall’ANSA.