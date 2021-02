Vittoria Ceretti affiancherà Amadeus in una serata di Sanremo

Dopo Elodie , Matilda De Angelis e Barbara Palombelli , Amadeus ha svelato il nome della quarta co-conduttrice che lo affiancherà la prossima settimana sul palco del Festival di Sanremo . Si tratta della supermodella Vittoria Ceretti “che a poco più di vent'anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe”. E' apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda”, ha continuato Amadeus, “ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea”.

Nata a Brescia nel 1998, Vittoria Ceretti ha sfilato e posato per quasi tutti i principali marchi e fotografi al mondo: da Valentino a Dolce&Gabbana, da Chanel a Yves Saint Laurent, da Alberta Ferretti a Giorgio Armani, da Alexander McQueen a Craig McDean. Model Of The Year 2017, è anche apparsa sulla copertina di Vogue Giappone, Vogue Francia, Vogue America e Vogue Inghilterra.