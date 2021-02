Achille Lauro, è uscito il nuovo singolo Solo noi: il testo

approfondimento

Ecco il testo del brano Solo noi di Achille Lauro:

E noi

Senza un’anima, senza umanità

Solo noi

Immoralità, bipolarità

Solo noi

Mezza manica, senza dignità

Solo noi

Senza identità, senza eredità

Soli e come, come, come

No, no non chiedermi come, come, come

No

Salvami te

Salvami te

Salvami te

Salvami te

Oh no, salvami te

Salvami te

Salvami te

Salvami te

Dici capita, fine tragica

Solo noi

Senza fiori né una lacrima

Solo noi

Senza padri, ma senza priorità

Solo noi

Senza casa, ma senza libertà

Soli e come, come, come

No, no non chiedermi come, come, come

Salvami tе

Salvami te

Salvami te

Salvami te

Oh no, salvami tе

Salvami te

Salvami te

Salvami te

Salvami te

Non ho scelto come

Tu che c’hai fatto così

Così soli e sole

Ma a me sta bene, sì, così

Non ci importa come

Non importa, siamo qui

Così soli e sole

Ma a me sta bene, sì, così

Che casualità, questa abilità

Solo noi

Senza autorità, né grammatica

Solo noi

Senza amore ma senza gravità

Solo noi

Immortalità, senza un aldilà, soli e

Solo noi, soli, e, solo noi

Salvami te

Salvami te

Salvami te

Salvami te

Oh no, salvami te

Salvami te

Salvami te

Salvami te

Salvami te

Non ho scelto come

Tu che c’hai fatto così

Così soli e sole

Ma a me sta bene, sì, così

Non ci importa come

Non importa, siamo qui

Così soli e sole

Ma a me sta bene, sì, così

No, no, no, no

No, no, no, no

Salvami te

No, no, no, no

No, no, no, no

No, no, no, no

Soli