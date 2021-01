FIMI, Sfera Ebbasta stabile al primo posto con Famoso

Il cantante conquista un nuovo traguardo con l’album certificato disco di platino in una sola settimana

Sfera Ebbasta: il successo di Famoso

approfondimento

Il 20 novembre 2020 Sfera Ebbasta ha fatto il suo atteso comeback discografico con il nuovo album Famoso, rivelatosi immediatamente un grande successo.

Il disco ha conquistato le classifiche del Bel paese ottenendo anche la certificazione come disco di platino in una sola settimana grazie alla vendita di oltre 50.000 copie e risultando anche il secondo album più venduto del 2020, al primo posto Marracash con Persona.

Sfera Ebbasta continua quindi incontrastato a inanellare un successo dietro l’altro, poche ore fa FIMI ha annunciato la prima posizione in classifica di Famoso, medaglia d’argento per Ahia! dei Pinguini Tattici Nucleari e terzo posto per BV3 di Bloody Vinyl.

La classifica vede poi Luciano Ligabue e Marracash rispettivamente al quarto e quinto posto con 7 e Persona, subito dopo D.O.C. di Zucchero e Fine Line di Harry Styles (FOTO).

Le ultime tre posizioni della Top10 sono state conquistate da Ernia, The Weekend e Gué Pequeno con i loro Gemelli, After Hours e Mr. Fini.