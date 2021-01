Sfera Ebbasta, l'album "Famoso" torna al primo posto in Italia

Dopo sei settimane dalla pubblicazione, l’album “Famoso” di Sfera Ebbasta riconquista il primo posto nella classifica degli album più venduti in Italia. Il trapper ha così la meglio su Michael Bublè con il classico “Christmas” e “7”, album di inediti di Ligabue che lascia così il primo posto. Si chiude così il 2020 di Sfera Ebbasta con un altro numero uno che attesta e certifica l’incredibile riscontro ottenuto dal suo nuovo album anche grazie ai singoli “Bottiglie privé”, pubblicato ad ottobre 2020, e “Baby” in duetto con J Balvin. Il ritorno al primo posto in classifica coincide con la ripubblicazione dell’album in versione digitale che vede l’aggiunta dell’omonimo singolo “Famoso”. La canzone è stata inizialmente scartata da Sfera Ebbasta perché non in linea con la direzione generale del disco. L’artista ne aveva parlato anche nel suo: “È la traccia che esiste ma non esiste”. “ Famoso ” è la pagina più autentica del racconto di Sfera Ebbasta che partito dalla periferia milanese è diventato “famoso”. All’interno del brano ci sono riflessioni su come siano cambiate le cose e di come sia mutata la percezione che gli altri avevano di Sfera Ebbasta.

I record di “Famoso”

Dopo l’exploit delle prime ore, non accenna ad arrestarsi la marcia di “Famoso”, presente tra gli album più ascoltati del 2020 nonostante la pubblicazione sia avvenuta il 20 novembre. Già doppio disco di platino, è stato il disco italiano più ascoltato di sempre nel giorno di uscita e le 13 canzoni sono entrate nei primi 13 posti della classifica FIMI. Il singolo “Baby” che vede la partecipazione di J Balvin ha invece firmato un nuovo record per Sfera Ebbasta diventando la prima canzone italiana a finire in tendenza in 16 paesi su YouTube. L’album “Famoso” è composto da tredici tracce (quattordici se si considera la riedizione con la titletrack) e vede la partecipazione di J Balvin, Marracash & Guè Pequeno (insieme nel brano Tik Tok), Future, Offset, 7ARI & Steve Aoki, Lil Mosey. Tra i produttori oltre a Charlie Charles (che è anche produttore esecutivo del progetto), Diplo, Junior K, Sky Rompiendo, London On Da Track, Drillionaire, Steve Aoki, $€.

L’ultima classifica del 2020 degli album più venduti

Tetto del podio con Michael Bublè e Ligabue, la top ten degli album più venduti in Italia viene completata da altri sei album italiani. Al quarto posto ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con “Ahia!”, seguiti da Tiziano Ferro con il doppio album “Accetto miracoli: l’esperienza degli altri”. In risalita “Bloody Vinyl Vol.3” che guadagna otto posizioni e si attesta al sesto posto, mentre “In questa storia che è la mia” di Claudio Baglioni scende al settimo. Chiudono la top ten “D.O.C.” di Zucchero all’ottavo, Mariah Carey con il grande classico di Natale “Merry Christmas” e “Mr. Fini” di Guè Pequeno al decimo e che guadagna ben 13 posizioni. Anche in top 20 tanti rientri come “Gemelli” di Ernia che dalla 25esima posizione arriva all’undicesimo, così come Gemitaiz che sale fino alla 13esima posizione. Ecco la classifica completa: