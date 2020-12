"Ahia" che musica, il nuovo EP dei Pinguini tattici nucleari

Di successo in successo. Il 2020 è stato un anno fortunato per i Pinguini tattici nucleari, che ora firmano un nuovo lavoro. Sempre all'insegna dell'ironia e della leggerezza

“Ahia”, è l’ironico titolo del nuovo Ep dei Pinguini tattici nucleari.

Sette tracce che arrivano al termine di un anno di successi: dal podio del Festival di Sanremo a una collezione di dischi d’oro e di platino.

“Ahia è una parola molto importante in questo 2020”, ci dice Riccardo Zanotti, il frontman della band, intervistato in occasione dell’uscita dell’album. “E’ un’esclamazione di dolore, ma anche una parola buffa, quasi fumettistica; è pop art pura, una parola così affascinante non poteva che diventare il titolo di questo lavoro e del mio libro, uscito qualche settimana fa”.

LA DIMENSIONE LIVE DELLA BAND

Il 2020 doveva essere dedicato alla dimensione live, la loro preferita, ma il Coronavirus ha cambiato i piani.

“Tra un anno speriamo di essere finalmente contenti e soddisfatti, perché avremo finalmente suonato live”, auspica Riccardo. “La dimensione live ci manca molto ed è - di fatto - un po' il senso dell'esistenza di un musicista”.

UNA QUESTIONE DI SUCCESSO

Il successo non li ha cambiati. “Il successo, per come è entrato nella nostra vita, riguarda la nostra professionalità, la possibilità di fare al meglio il nostro lavoro, ma noi continuiamo a vivere la nostra vita esattamente come prima ed è così che ci piace fare”.

DALLA PARTE DELL'AMORE

Alla loro maniera: con ironia, giocando, con leggerezza. L'amore - nelle canzoni dei Pinguini tattici nucleari - occupa sempre un posto di rilievo.

“L'amore e le storie d'amore hanno una importanza cruciale nella nostra produzione”, sottolinea il frontman, “perché alla fine le canzoni sono sempre canzoni d'Amore o di Odio e noi preferiamo essere dalla parte dell’Amore".