Sfera Ebbasta: il testo di Famoso, la nuova canzone

Un regalo di Natale per ringraziare i fan del sostegno e dello straordinario riscontro ottenuto con l’ultimo album. Sfera Ebbasta ha pubblicato la canzone inedita “Famoso”, titletrack dell’album ma ufficialmente non pubblicata all’interno del disco. Ne ha parlato lo stesso artista durante il suo film “Famoso”: “È la traccia che esiste ma non esiste”, ma è anche la colonna sonora della pellicola uscita in contemporanea con il nuovo album che porta lo stesso titolo. La scelta di non inserire la canzone all’interno della tracklist dell’album nasce dall’esigenza di dare uno spazio unico perché brano dal significato importante per l'artista. Si tratta della pagina più autentica del racconto di Sfera Ebbasta che partito dalla periferia milanese è diventato “famoso”. All’interno del brano ci sono riflessioni su come siano cambiate le cose e di come sia mutata la percezione che gli altri avevano di Sfera Ebbasta.