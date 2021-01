Gazzelle, il nuovo singolo "Belva" dal 29 gennaio

Grafica, una storia su Instagram e una frase per annunciare “Belva”. Gazzelle presenta così il nuovo singolo in arrivo il 29 gennaio, nello stesso modo in cui sono arrivate a stretto giro “Destri”, “Lacri-ma” e “Scusa”. Già tre le canzoni pubblicate finora e che dovrebbero far parte del nuovo album del cantautore che solo poche settimane fa ha ricordato che sono trascorsi quattro anni dal suo esordio. “Oggi 4 anni fa usciva “Quella te” il mio esordio nel mondo della musica. Se ripenso a quella notte, wow.. assurdo come la musica riesca a cambiare le cose, le vite, il modo in cui vedi un po’ tutto. 4 anni che strillo nelle orecchie della gente come me. Ho vissuto più̀ in questi 4 anni che nei 27 precedenti, nel bene e nel male”, ha scritto Gazzelle sul suo profilo. “Belva” arriva dopo l’ottimo riscontro di “Destri”, certificato disco di platino, “Scusa” e “Lacri-ma”, entrambe subito entrate in top 5 dei singoli più venduti alla prima settimana d’uscita. “Destri” ha chiuso il 2020 al terzo posto nella classifica FIMI superato solo da ‘Baby’ di Sfera Ebbasta e J Balvin e ‘All I Want For Christmas Is You’ di Mariah Carey.