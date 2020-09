Gazzelle, arriva il video di "Destri"

Pubblicato il video del nuovo singolo di Gazzelle. “Destri” è subito entrato nella top 5 delle tendenze di YouTube

Subito tra le tendenze di YouTube, il video di “Destri”, nuovo singolo di Gazzelle, ha già conquistato i fan del cantautore. Una ballad malinconica che esplode pian piano e che racconta una storia conclusa, come viene sottolineato anche dalle immagini del video. Gazzelle appare prima in una Panda ferma dopo essere entrato all’interno di una casa e aver distrutto un muro, poi disteso sul letto. Il brano è stato descritto così dall’autore: «Parole libere, vita che ti porta un po’ dove vuole lei, come quando ti casca il tappo del dentifricio nel buco del lavandino. Alla fine, l’unica cosa che so fare è tirare le somme quando le cose scivolano via dal mio controllo, quando il peggio è già passato anche se pensavi fosse il meglio, e che non passasse mai. E poi strillare forte, più forte che posso. Sperando che basti, e che non basti mai abbastanza».

Gazzelle a Sky: “Avevo urgenza di scrivere questa canzone” approfondimento Gazzelle a Sky Tg24, in anteprima il video di "Destri" In un’intervista in esclusiva a Sky TG24, Gazzelle ha raccontato come è nato il suo nuovo singolo. Una stesura iniziata il 18 maggio quando è entrato in studio con il suo produttore: “Ho scritto subito delle canzoni, tra cui questa; avevo urgenza di scriverla, ho dato sfogo al mio stato d’animo di quel momento: un mix di rabbia, confusione e disagio”. “Destri” anticipa il terzo album di Gazzelle dopo il grande successo ottenuto con “Punk” e “Post Punk”, quest’ultimo riedizione del secondo album con quattro inediti tra cui “Polynesia”, “Settembre” e “Una canzone che non so”. C’è tanta attesa per il nuovo album di Gazzelle, uno dei protagonisti della nuova generazione di cantautori italiani. Oltre alle 50 mila copie vendute con “Post Punk”, la voce di “NMRPM” e “Non sei tu” e “Vita paranoia” è stato impegnato in un lungo tour che ha fatto registrare numerose date sold out. Ennesima conferma del suo talento anche nella dimensione live.