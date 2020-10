Gazzelle in concerto a Roma e Milano: info e date

I biglietti saranno disponibili su ticketone.it dalle ore 11 di mercoledì 14 ottobre 2020 e in tutti i punti vendita Ticketone a partire dalle ore 11 di lunedì 19 ottobre 2020

Dopo il successo ottenuto con “Destri” (Maciste Dischi/Artist First), singolo disponibile dal 25 settembre, Gazzelle annuncia oggi “GAZZELLE2021”, due date prodotte da Vivo Concerti con cui si prepara a tornare dal vivo nei maggiori festival italiani. Il cantautore il 16 luglio si esibirà al Milano Summer Festival, presso l’Ippodromo Snai San Siro, e poi, il 22 luglio, sarà il turno dell’Ippodromo delle Capannelle, in occasione del Rock in Roma.

“Destri”, primo singolo di Gazzelle pubblicato dopo mesi di silenzio, è stato accolto con grande entusiasmo, conquistando il podio della Classifica Top Singoli Fimi, posizionandosi al secondo posto nella settimana successiva alla sua uscita. Oltre a questo, è entrato direttamente al primo posto della Chart Top50 Italia di Spotify, a 24 ore dalla release.





VENERDÌ 16 LUGLIO 2021 || IPPODROMO SNAI SAN SIRO @ MILANO SUMMER FESTIVAL

Orari:

Apertura Porte - 19:00

Inizio Show - 21:00

Prezzi Biglietti:

PIT Gold - € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Posto unico in piedi - € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2021 || IPPODROMO DELLE CAPANNELLE @ ROCK IN ROMA

Orari:

Apertura Porte - 18:30

Inizio Show - 21:00

Prezzi Biglietti:

PIT Gold - € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Posto unico in piedi - € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita