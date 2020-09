I BTS sbarcano su Fortnite: in esclusiva il video di "Dynamite"

Dopo aver superato quota 380 milioni di visualizzazioni con il video di “ Dynamite ”, i BTS ( FOTO ) hanno intenzione di conquistare anche Fortnite . Il gruppo coreano sarà protagonista sul palco principale di Pary Reale, in programma sabato 26 settembre alle 02:00 ora italiana. In esclusiva mondiale verrà infatti trasmessa la premiere mondiale del video musicale in versione coreografata di Dynamite . Il messaggio pubblicato sui social invita tutti i fan a partecipare al grande evento: «Vi starete tutti chiedendo in quale parte del mondo si trovi la Secret Venue della première del nostro nuovo video. – hanno dichiarato i ragazzi in un video pubblicato sui social di Fortnite – Porteremo Dynamite nel mondo di Fortnite . Siamo emozionati di annunciare che la première del video musicale di Dynamite Coreography Version avverrà in Fortnite: Party Royale».

I BTS sbarcano su Fortnite, tutte le novità per gli utenti

L’evento prevede anche l’inserimento di due nuove emote coreografate dai BTS (mosse coreografate). Potranno essere sfoggiate dagli utenti durante lo spettacolo per portare ovunque lo stile BTS. Queste nuove mosse saranno disponibili sul Negozio oggetti a partire dal 24 settembre alle 02:00 ora italiana. I social ufficiali di Fortnite hanno specificato come poter utilizzare queste nuove emote: “Ballare come un membro dei BTS è facile. Se possiedi queste emote di Fortnite, non devi far altro che aprire la scheda Armadietto nel gioco e assicurarti che siano assegnate. A quel punto, potrai sfoggiarle in Party Reale e ovunque vuoi!”. Il video Dynamite dei BTS verrà trasmesso in heavy rotation e in replica sabato 26 alle 14:00 ora italiana. Successivamente sarà il turno di Dynamite Tropical Remix. A partire da martedì 22 settembre la Modalità Creativa di Fortnite ospiterà contenuti a tema Dynamite con una ricostruzione realizzata dai membri della community YU7A, TreyJTH e SundayCW. I BTS non sono i primi artisti a partecipare a Fortnite, infatti sono ormai diventati celebri gli eventi organizzati da Travis Scott (protagonista del live più seguito, Astronomical), Marshmello, Anderson Paak e tantissimi altri cantanti e dj di fama internazionale.

Il grande successo su YouTube con l’esibizione live di “Dynamite”

Nelle ultime ore i BTS sono tra le maggiori tendenze su YouTube grazie alla loro partecipazione al programma "Tiny Desk Concert" della radio pubblica statunitense. Il gruppo si è esibito in un negozio di dischi di Seoul, cantando la hit "Dynamite", insieme agli altri singoli di successo "Save Me" e "Spring Day". Sono oltre 6 milioni le visualizzazioni della loro performance in meno di 24 ore. Durante la puntata, i BTS hanno parlato anche del nuovo album: “Ci siamo presi la nostra parte di responsabilità. Questo significa che oltre a partecipare di più nelle piccole decisioni del nostro gruppo, abbiamo preso parte maggiormente al processo creativo che ci ha permesso di lavorare a più aspetti della nostra musica”.