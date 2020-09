Renato Zero, la tracklist del terzo volume di "Zerosettanta"

Proseguono gli aggiornamenti di Renato Zero (5 CURIOSITÀ SU RENATO ZERO - LE CANZONI PIÙ FAMOSE) su “Zerosettanta”, il triplo album di inediti diviso in capitoli e che sarà disponibile in tre momenti diversi dell’anno per festeggiare il suo compleanno. Il cantautore ha scelto di celebrare così i 70 anni, regalando un progetto discografico imponente, un lungo viaggio che inizierà il 30 settembre (giorno del suo compleanno), proseguirà con il secondo disco il 30 ottobre e si concluderà il 30 novembre con un’altra uscita. La produzione dell’album è di Phil e Numa Palmer. Dopo l’annuncio del primo singolo che verrà estratto dall’album (“L’Angelo Ferito”), Renato Zero (FOTO) ha pubblicato la tracklist di “Zerosettanta – Volume 3”, il primo dei tre che verrà pubblicato. Questo il messaggio dell’artista: “In questo cd c'è la presenza di uno Zero puro a 70 carati...”.

La tracklist di “Zerosettanta – Volume 3”