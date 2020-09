Renato Zero annuncia il nuovo singolo: "L'angelo ferito"

Il primo singolo di “Zerosettanta”, triplo album di inediti del cantautore, uscirà il 18 settembre

Dopo l’annuncio di un triplo album di inediti per festeggiare i suoi 70 anni, Renato Zero (FOTO) ha iniziato a regalare ai fan alcune anticipazioni di quest’enorme opera discografica. Il primo singolo estratto è “L’angelo ferito”, in arrivo il 18 settembre e che anticipa quindi “Zerosettanta”. L’album uscirà in più parti e a cadenza regolare: si incomincerà il 30 settembre con il segmento d’apertura, il 30 ottobre il secondo volume, il 30 novembre la grande chiusura. Per annunciare l’uscita del singolo, Renato Zero ha scelto i social spiegando il significato della canzone e la scelta del brano: “L’Angelo di per sé fatica a raccogliere consensi. Già il possesso delle ali basta a mandare in crisi quelli perennemente incollati all’asfalto. Io sono tra quelli che, insieme a Icaro e altri ardimentosi, ci siamo procurati "il mezzo" a nostra cura e spese”. Il cantautore continua poi sottolineando come “abbiamo sfidato la gravità e le convenzioni. Siamo costantemente soggetti a rappresaglie e boicottaggi. Anche se oggi il black-out è pressoché totale. Ognuno quindi deve difendere il proprio spazio aereo. In quanto a me, prometto che eviterò, tassativamente, di sentirmi ancora... "L’ ANGELO FERITO"”.

L'opera "Zerosettanta" e il messaggio ai fan Per festeggiare i 70 anni, saranno quindi tre gli album di inediti, 40 canzoni per la gioia di tutti i Sorcini (nome storico dato ai fan del cantautore). Negli ultimi giorni Renato Zero sta spiegando post dopo post la sua opera e ha preannunciato che il 30 settembre uscirà il box e il volume 3. Come didascalia alla cover dell'album, queste le parole scelte: "Per un pierrot che sta seduto sulla Luna e piano piano si abbandona finché il rumore del mattino non lo sveglierà...". Il messaggio arriva dopo l'annuncio dell'uscita di "Zerosettanta": "Questa volta mi sono fatto in tre, pur di non lasciare pause inutili alla mia fervida immaginazione. E il vostro cuore non ha mai smesso di pulsarmi accanto. 3, 2, 1, ZERO e la favola continua". La produzione dell'album è affidata a Phil e Numa Palmer.