Renato Zero, su Instagram le cover del triplo album per i 70 anni

L’artista festeggerà il suo compleanno con un triplo disco e una quarantina di inediti. Il cantante romano presenta le cover dell’album sui social network

Renato Zero compirà 70 anni il prossimo 30 settembre e ha deciso di festeggiare questo speciale traguardo con un triplo disco. L’artista romano, sulla cresta dell’onda dall’ormai lontano 1967, regalerà ai suoi fan un nuovo album, il quale uscirà in più parti e a cadenza regolare: si incomincerà proprio il 30 settembre con il segmento d’apertura, il 30 ottobre il secondo volume, il 30 novembre la grande chiusura. L’annuncio è arrivato direttamente dal cantautore, pronto a pubblicare il 31esimo album in studio della sua vita. Il nuovo progetto della star si intitola “ZeroSettanta” e lo riporta sul mercato discografico ad appena un anno di distanza dalla sua ultima fatica “Zero il folle”. La nuova trilogia dell’interprete di “Triangolo” rappresenta una scelta coraggiosa nell’attuale panorama musicale italiano, dove spesso si prediligono gli EP e i singoli. Si tratterà di tre album ricchi di inediti, un totale di 40 canzoni per celebrare questo particolare compleanno e per non farsi fermare dall’emergenza sanitaria, che ha privato gli artisti della possibilità di esibirsi live sul palco. Il prossimo 29 settembre Canale 5 trasmetterà uno speciale con la registrazione dei due concerti svolti a gennaio. Sarà dunque un autunno ricco per Renato Zero, per la gioia di tutti i Sorcini (il soprannome con cui si fanno chiamare i suoi fan).

RENATO ZERO RACCONTA IL SUO ALBUM IN TRE VOLUMI Ieri, tramite il suo account Instagram, Renato Zero ha lanciato quello che lui chiama il “Volume 3”. Per farlo l’artista ha usato queste parole: “… Per un pierrot che sta seduto sulla Luna e piano piano si abbandona finché il rumore del mattino non lo sveglierà…”. A inizio settembre era stato molto chiaro, sempre sui social network: “Questa volta mi sono fatto in tre, pur di non lasciare pause inutili alla mia fervida immaginazione. E il vostro cuore non ha mai smesso di pulsarmi accanto. 3, 2, 1, ZERO e la favola continua”.