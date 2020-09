Renato Zero, tre album per i 70 anni: date di uscita e info

Renato Zero ( 5 CURIOSITÀ SU RENATO ZERO - LE CANZONI PIÙ FAMOSE ) ha scelto di festeggiare i 70 anni con la musica . Un progetto monumentale con tre album pubblicati in tre tempi diversi e ad un anno di distanza da “Zero Il Folle”, ultimo progetto discografico della sua carriera. Come anticipato da “Il Messaggero”, i tre album saranno un seguito proprio di “Zero il Folle” e di “Zerovskij”, concepito per i 50 anni di carriera. La scelta di proporre tre nuovi capitoli della sua carriera nasce dalla necessità di non interrompere un percorso creativo che accompagna la sua “fervida immaginazione”, ora sviluppata in un lungo cammino. Il primo album sarà pubblicato il 30 settembre (giorno del suo compleanno), il viaggio proseguirà con il rilascio del secondo disco il 30 ottobre e si concluderà il 30 novembre con un’altra uscita. La produzione dell’album dovrebbe essere affidata a Phil e Numa Palmer, così come hanno dichiarato in una recente intervista. Renato Zero ha annunciato il suo ritorno con un tweet: “STO ARRIVANDO! Questa volta mi sono fatto in tre, pur di non lasciare pause inutili alla mia fervida immaginazione. E il vostro cuore non ha mai smesso di pulsarmi accanto. 3, 2, 1, ZERO e la favola continua…”.

L’atteso ritorno dopo il tour nei palasport

Un ritorno atteso dai fan e preannunciato dallo stesso Renato Zero al termine del tour nei palasport dello scorso anno. Il cantautore aveva chiuso la serie di concerti al Palazzo dello Sport di Roma sottolineando come sarebbe tornato presto per festeggiare il suo compleanno. Un appuntamento che probabilmente avrebbe visto anche un evento live che ad oggi però risulta di difficile organizzazione. Niente di ufficiale ma l'emergenza sanitaria ancora in corso non consente di organizzare eventi dal vivo a capienza maggiore di 200 persone per i live al chiuso e 1000 persone per i concerti all'aperto. Un ostacolo ad un eventuale concerto per celebrare i 70 anni. Per questo, ad oggi, il compleanno di Renato Zero sarà celebrato dallo stesso artista con musica inedita.

L’ultimo album “Zero il folle”

La trilogia arriva dopo il grande successo di “Zero il folle”, trentesimo album in carriera per Renato Zero. Presentato in giro per l’Italia in 25 date, è un album dedicato alla follia che il cantautore ha descritto come "un'alleata, un paio d'ali di scorta" da usare "quando ti senti compresso. È un modo alternativo di far lavorare la mente, una forma d'arte. È con questa ricchezza di esperienze che il gioco si fa interessante. Oggi ancora scrivo e mi appassiono". Registrato a Londra, il disco si è avvalso degli arrangiamenti di Trevor Horn, già collaboratore di Renato Zero e anche Paul McCartney e Rod Stewart. “Zero il folle” è stato certificato disco d’oro per le oltre 25 mila copie vendute ed è stato pubblicato con quattro copertine differenti dove Renato Zero indossa quattro cappelli diversi: blu con la lettera Z, verde con la lettera E, rosso con la lettera R e argentato con la lettera O.