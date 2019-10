Le canzoni più famose di Renato Zero

E’ il trasformista per eccellenza, nonché uno dei cantanti italiani più amati del Bel Paese e le sue canzoni sono vere e proprie poesie. Il 4 ottobre uscirà il suo nuovo disco di inediti Zero il Folle . Vi proponiamo le canzoni più belle e più conosciute di Renato Zero .

Il suo vero nome è Renato Fiacchini, ma è noto a tutti come Renato Zero. Il suo pseudonimo deriva dal modo in cui lo insultavano i ragazzi quando, non ancora famoso, si esibiva nei vari locali di Roma. Durante la sua lunghissima carriera ha pubblicato 42 album, di cui 29 in studio, 8 live e 5 raccolte ufficiali.

Renato Zero: le curiosità

È considerato un vero e proprio "cantattore" e chansonnier dalle grandi capacità istrioniche, provocatrici e trascinatorie. In cinquant’anni di carriera, nonostante non volesse diventare un cantante, bensì un attore (tanto da studiare recitazione al Rossellini, Istituto di Stato per la Cinematografia e la Televisione), ha scritto più di 500 canzoni sia per i suoi dischi sia per altri artisti. Renato Zero è l'unico ad aver raggiunto il primo posto nelle classifiche italiane ufficiali di vendita in cinque decenni consecutivi. I suoi fan si chiamano “Sorcini” e l’appellativo nasce negli anni ’80: durante un inseguimento in motorino da parte di una folla di ammiratori, il cantautore romano vedendo così tante persone dietro di lui che lo rincorrevano esclamò: “sembrano tanti sorci” in dialetto romano. Da quel momento i suoi fan si chiamano proprio “sorcini”. In attesa dell’uscita di “Zero, il folle”, il nuovo album contenente 13 brani inediti, vi proponiamo le cinque canzoni più famose di Renato Zero.

Il cielo (1977)

Fa parte del quarto disco “Zerofobia”. Il cielo è stata reinterpretata nel 1995 da Fiorello e dalla grandissima Mina nel 1999 nell’album Mina n°0.