Heroes, le pagelle dello spettacolo all’Arena di Verona

Il futuro è davvero iniziato con Heroes. E' il primo concerto in streaming e serve a sostenere chi lavora per e con la musica. Le nostre pagelle di questa serata speciale all'Arena di Verona

ALEX BRAGA FEAT, ROSA FEOLA E KETY FUSCO

VOTO 6/7

Una apertura non facile per un evento senza precedenti. Elettronica e classicità per mettere il pubblico a proprio agio



MICHELE BRAVI

VOTO 7

Quando canta di cosa sono fatti gli angeli mi percorre un brivido pensando a chi è stato il nostro angelo custode in tutti questi mesi. Molto meglio con capello raccolto. Ricorda che dietro a un artista ci sono decine di persone che lavorano e vanno sostenuto. Lo sappiamo ma repetita iuvant

ANASTASIO

VOTO 7

Un inno alle memoria. Il suo volto è una smorfia di disperazione e speranza. Canta il Dio della guerra ma prima poi tutto questo finirà e se nessuno "si ricorderà il mio nome" l'importante è che torni il sorriso ad accarezzare la vita.



RANDOM

VOTO 6/7

Di bianco vestito invita subito il pubblico ad accompagnarlo battendo le mani. Non è un artista che si esprime al meglio sul breve, su tempo di una canzone.



GAIA

VOTO 7/8

Elegante, matura, grintosa. Giganteggia sul palco, lo sguardo è magnetico. E' molto cresciuta. E poi, e lo si evince dalle inquadrature sulle gradinate, ora piace anche ai grandi.