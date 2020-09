Heroes, il futuro è adesso: il 6 settembre il primo live streaming

Tutto è pronto per questa serata che non ha precedenti. Grazie alla collaborazione di tantissime realtà è stato possibile organizzare un concerto virtualmente vero per raccogliere fondi per supportare chi lavora per la musica. A oggi venduti oltre 30mila biglietti. Ecco cosa raccontano alcuni dei protagonisti

Un serata pazzesca. Non esistono altri aggettivi. Heroes- Il Futuro inizia Adesso è il primo concerto in streaming che porta sul palco oltre 40 artisti a sostegno dei lavoratori della musica. L'appuntamento è domenica dall'Arena di Verona. I biglietti sono in vendita a 9.90 ed è già stato superato il numero di trentamila. Chi ha scelto di esserci entrerà all'Arena attraverso Futurissima.net e l’app A-LIVE, la rivoluzionaria piattaforma di streaming interattivo nata per tracciare una nuova frontiera dello spettacolo dal vivo in Italia. Ad aprire la serata uno speciale tributo al maestro Ennio Morricone creato da Alex Braga. Ecco cosa dicono alcuni protagonisto ombra di Heroes, nel senso che non sono artisti ma è grazie a loro che questo piccolo miracolo è stato possibile.



Gianmarco Mazzi amministratore delegato di Arena SRL: “E’ una settimana molto intensa della musica. Credo che non ci sia un nome più indicato di Heroes. E’ un nome nato nel periodo del lockdown per omaggiare gli uomini in prima linea. Sono Heroes quelli che cercano di dare un po’ di normalità al nostro tempo. Music Innovation Hub ha creato questa realtà che speriamo possa essere di grande aiuto e sostegno per la categoria. Sono eroi anche gli organizzatori che sono in difficoltà. Mi auguro che sia la festa dell’eroismo della normalità. Respiriamo normalità e spero che domenica sia una grande meravigliosa festa di normalità.



approfondimento Heroes, line-up del concerto in live streaming all'Arena di Verona Andrea Rapaccini presidente di Music Innovation Hub: “E’ una impresa sociale sui generis. E’ la prima nella musica ma in base a come pensiamo al no profit è un ibrido in assoluto: è una s.p.a. che si dedica alla valorizzazione di eventi sociali. E’ un social business. E’ la prima in Italia con questa struttura. La musica ha bisogno di queste forme ibride tra Stato e mercato. Producono valore economico e sociale. Siamo nati nel 2018 con investitori pazienti e desiderosi di valorizzare la musica. Crediamo che in Italia sia difficile collaborare tra soggetti diversi perché ci vediamo come concorrenti e non come collaboratori. A maggio ci siamo impegnati per creare un fondo che ogni settimana eroga 25mila euro alle categorie: è tutto sul sito, tutto trasparente. Abbiamo coinvolto, tragli altri, i tre principali promoter e la Feltrinelli, che ha attivato una promozione mirata, per fare qualcosa di straordinario nella normalità. E' nato Heroes - Il futuro inizia adesso. Ognuno di noi è responsabile del futuro: non dobbiamo aspettarlo ma guidarlo. Siamo ripartiti da una nuova responsabilità sociale valorizzando chi non sta sotto i riflettori: gli artisti fanno un passo indietro. Un terzo del pubblico sarà composto da operatori socio-sanitari. Aderiamo ai 17 punti di sviluppo sostenibile identificati dell’Onu. E’ il primo live streaming di questa portata mai fatto in Italia e potrà fornire spunti per il futuro. Siamo contenti di avere portato a collaborare tre importanti agenzie che si rispettano ma si considerano concorrenti. Siamo stati un facilitatore.