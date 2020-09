1/42 ©Getty

Da Achille Lauro (nella foto) a Willie Peyote. Ecco chi sono, in ordine in alfabetico, i cantanti che saliranno sul palco dell’Arena di Verona per “Heroes”, il primo concerto italiano nato e pensato per lo streaming. Una vera e propria festa della musica in quest’anno difficilissimo, alla fine di un’estate senza concerti ed esibizioni a causa della pandemia. L’evento sarà a pagamento e il ricavato sarà devoluto al Fondo “COVID-19 Sosteniamo la musica”, rivolto alle categorie del settore musicale più colpite

Heroes, i cantanti del concerto a sostegno dei lavoratori della musica: line-up completa