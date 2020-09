Seat Music Awards 2020, le pagelle della seconda serata

Seconda serata dall'Arena di Verona per questa rassegna che non solo racconta la musica italiana ma sostiene i lavoratori del settore. LE NOSTRE PAGELLE

MIKA feat. MICHELE BRAVI - BELLA ESTATE

VOTO 8

Una scelta coraggiosa soprattutto perché è toccato a questa strana coppia inaugurare la serata. Una bella botta di energia, Curioso il nuovo look di Michele, un po' "morganiano"



ANNALISA - TSUNAMI

VOTO 7

Il nuovo inizio è rosso fuoco come il colore del suo abito, una folgore in una Arena festosa. Il 18 settembre esce il suo nuovo album Nuda e vi assicuro che è la sua prova di maturità. Promossa.



FABRIZIO MORO - IL SEGRETO DI OGNI COSA/PORTAMI

VOTO 6+

Un poeta senza sorriso. Sembra costantemente arrabbiato (e uso un eufemismo) col mondo. Anche quando si muove sul palco pare frenato. Eppure basterebbe poco per portarci via tutto. basterenne un sorriso in più.



PIERO PELÙ - GIGANTE/PUGNI FRAGILI

VOTO 6

E' adorabile, energico e carismatico. Ma sembra che il tempo per lui si sia fermato. Eppure ha testi che pochi possono vantare. E' vero che lui è il rock, ma il rock evolve. Anche nel look.



J-AX - UNA VOGLIA ASSURDA

VOTO 7/8

E' un comunicatore. Pochi come lui sanno leggere la contemporaneità. Basta assistere a un suo concerto e si ritrovano sotto il palco, a consumarsi gli addominali (o l'adipe) sulle transenne. E poi ha al suo fianco un mito vero, Space One.



GIGI D’ALESSIO (CON 9 RAPPER) - BUONGIORNO

VOTO 8

Respirare Napoli. Ecco cosa ha offerto Gigi D'Alessio al popolo dell'Arena. Sparuto causa Covid ma caldo. Una festa durata pochi minuti ma speciale. E quando sul palco ti porti tra gli altri Clementino, Enzo Dong, Franco Ricciardi...vinci facile. Ma con merito.