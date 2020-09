Seat Music Awards 2020, le nostre pagelle

CLAUDIO BAGLIONI – GLI ANNI PIU’ BELLI

VOTO 7

Capelli evoluti e meno aggressivi di una volta ma porta sempre la musica al centro.



GIANNA NANNINI – LA DIFFERENZA

VOTO 7

Look da post adolescente come la grinta. Davanti a lei non è il tempo che si ferma ma è lei che ferma il tempo.



RICCARDO COCCIANTE – TU ITALIA/IL TEMPO DELLE CATTEDRALI

VOTO 7

Un classico. Lo ricordo sempre così, un signore, un dispensatore di emozioni. E poi, ricordiamolo, l’Arena di Verona è casa sua. Le sue composizioni sono accompagnate da immagini che raccontano l’Arte in Italia .



ANDREA BOCELLI – AVE MARIA

VOTO 7

Un intenso momento di puro classicismo. La conferma che chi ne è capace sa commuivere in pochi secondi.



FRANCESCO DE GREGORI E ANTONELLO VENDITTI – CANZONE

VOTO 8

Tra i più attesi e tra i più applauditi. Un pensiero, non un omaggio che è altro, è pedissequo, a Lucio Dalla. Tutti in piedi



ZUCCHERO – BAILA/SPIRITO NEL BUIO

VOTO 8

Adelmo cittadino del mondo non delude mai. Anzi stupisce ogni volta di più. Lo ho visto almeno dieci volte in concerto e mi stupisce sempre: in due sole canzoni crea l'atmosfera come diceva una indimenticata pulcità dell'indimenticato Carosello.



EROS RAMAZZOTTI – UN’EMOZIONE PER SEMPRE/PIU’ BELLA COSA NON C’E’

VOTO 6/7

L'Arena risveglia. Eros ruggisce con dolcezza e tocca il cuore di Verona come pochi sanno fare. Anche il clan dei mogi accende il cellulare e si concede ai selfie.