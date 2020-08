MTV Video Music Awards, annunciate le nomination per Best Group

Chi trionferà tra i dieci artisti? Tra i nominati Little Mix, CNCO, The 1975 e Twenty One Pilots

Dalle Little Mix ai Twenty One Pilots, dieci celebri gruppi di fama mondiale sono pronti per darsi attaglia in occasione della trentasettesima edizione degli attesi MTV Video Music Awards.

Best Group: tutti gli artisti nominati approfondimento MTV Video Music Awards, annunciata Lady Gaga come ospite Keke Palmer (FOTO) avrà il compito di accompagnare il pubblico nel corso della serata quando alcuni dei più amati e celebri artisti internazionali saranno i protagonisti dello show che ogni anno attira l’attenzione di milioni di persone in ogni angolo del pianeta. Durante la serata, la conduttrice svelerà i vincitori degli ambiti premi, tra questi anche quello come Best Group. Poche ore fa gli account social della manifestazione hanno annunciato i nomi dei dieci gruppi che si sfideranno per la vittoria finale. In primis, troviamo le talentuose Little Mix (FOTO) che hanno appena festeggiato il nono anniversario di carriera con il successo del nuovo singolo Holiday, poi è la volta di un’altra formazione britannica, ovvero The 1975, presenti anche Tweet One Pilots, Now United, BTS e 5 Seconds of Summer. Chiudono la lista, Chloe x Halle, CNCO, Blakcpink e Monsta X.