Gli artisti hanno reinterpretato i brani tratti dalle colonne sonore dei film Disney per il progetto Disney Magic Moments per supportare la Croce Rossa

Francesco Sarcina, Noemi, Michele Bravi e Naomi Rivieccio sono i primi artisti a partecipare al progetto “Disney Magic Moments”. Il pop italiano reinterpreta i grandi classici Disney per supportare la Croce Rossa nell’emergenza Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Si tratta della prima sessione di video pubblicati sul web in cui gli artisti interpretano i loro preferiti tra i brani tratti dalle colonne sonore dei film Disney. L’obiettivo è quello di contribuire all'iniziativa "Il tempo della gentilezza" della Croce Rossa Italiana. Dall’inizio della pandemia è riuscita a potenziare i servizi a favore delle persone più vulnerabili come la consegna a domicilio dei farmaci e della spesa, la distribuzione di pacchi alimentari e buoni spesa e il supporto psicologico.

Le canzoni scelte dagli artisti

Tutti i video sono pubblicati sul sito ufficiale DisneyMagicMoments.it e sul canale YouTube ufficiale. Per la prima sessione di brani, Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, ha scelto di interpretare “Romeo’s Swing” tratto da “Gli Aristogatti”. Francesca Michielin ha invece scelto “Riflesso” da “Mulan”, mentre Noemi ha reinterpretato “Il cerchio della vita” da “Il Re Leone”. Michele Bravi canta “Ricordami (Solo)” da “Coco”, infine Naomi Rivieccio “La mia voce” da “Aladdin”. Tra gli artisti che hanno partecipato al progetto anche l’attrice Serena Rossi con “Parte del tuo mondo” dal film Disney “La Sirenetta”. Francesco Sarcina ha dichiarato: “Ho sempre amato questo brano, tratto dal film d’animazione Disney Gli Aristogatti, che ha una bellissima colonna sonora. È un onore interpretarlo per sostenere la Croce Rossa Italiana che ha fatto e sta continuando a fare molto in prima linea in questo momento difficile”.