Diodato sta vivendo un’intensa estate ed è protagonista con la sua musica in giro per tutta Italia. L’artista originario di Taranto ha aperto una serie di concerti lo scorso 4 luglio a 2000 metri d’altitudine in Valle d’Aosta (è la sua Regione natale), poi ha regalato tre date a Roma (sua città adottiva) e ha proseguito il suo mini-tour “ Concerti di un’altra estate” con gli appuntamenti di Tarvisio, Tindari, Taormina mentre domani si esibirà al Cinzella Festival di Grottaglie (passerà così il suo Ferragosto in provincia di Taranto).

IL RINGRAZIAMENTO DI DIODATO: “FINALMENTE CE L’ABBIAMO FATTA”

Diodato, che sarà ospite alla Notte della Taranta il prossimo 22 agosto, ha scritto sui suoi profili social: “Ce l’abbiamo fatta, finalmente! Me lo avevate chiesto in tantissimi per tutti questi mesi ed eccole qui le date milanesi. Grazie a chi ha lavorato duramente per rendere il tutto possibile. Daremo ovviamente priorità a chi vorrà convertire i biglietti della data di aprile in biglietti validi per una delle due date di settembre. Basterà inviare una mail a ticketing@otrlive.it entro il 30 agosto (giorno del mio compleanno). Da quel giorno in poi, qualora dovessero esserci ancora posti disponibili, apriremo le prevendite online e chi non avrà convertito il biglietto dell’Alcatraz potrà chiedere voucher o rimborso. Sono felice! Un’altra cosa bellissima di quest’altra estate”.