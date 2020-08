Notte della Taranta 2020, Diodato ospite del concertone a Melpignano

Melpignano ospiterà l’evento musicale che si svolgerà il 22 agosto a porte chiuse per poi andare in onda venerdì 28 agosto, alle 22.50, su Rai Due. Il primo grande ospite annunciato è il vincitore della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Se Diodato si prepara a portare una ventata di musica, emozioni e sentimenti al grande pubblico, in queste ore altri celebri artisti del panorama italiano e internazionale hanno conquistato i media.

In primis, abbiamo visto Emma Marrone che ha condiviso uno scatto dal set del videoclip del nuovo singolo, successivamente è stata la volta di Miley Cyrus che ha mostrato un’anteprima del video di Midnight Sky.

Restando sempre in tema di video, Lady Gaga ha pubblicato il backstage per la realizzazione del già iconico videoclip di Rain on Me in collaborazione con Ariana Grande.

Parallelamente, Rocco Hunt ha festeggiato il primo posto nella classifica FIMI dei singoli più venduti nel Bel paese grazie al brano A un passo dalla Luna che venerdì 14 agosto arriverà sul mercato in spagnolo, sempre in duetto con la talentuosa Ana Mena.