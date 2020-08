Aiello in concerto, il tour slitta al 2021: date e info

Il cantautore calabrese ha annunciato le date del suo tour in programma a marzo dopo il rinvio causa emergenza Coronavirus. Tre date sold out per la voce di “Vienimi (a ballare)”

Con oltre 2 milioni di views su YouTube, il video di “Vienimi (a ballare)” è tra i più visti dell’estate 2020. Una canzone che conferma il talento di Aiello (FOTO), artista calabrese che si è imposto all’attenzione di critica e pubblico con l’album “Ex Voto” e le hit “Arsenico” e “La mia ultima storia”. Proprio per celebrare il successo del suo primo progetto discografico, Aiello aveva in programma l’”Ex Voto Tour 2020” per raggiungere i più importanti club italiani e far ascoltare ai fan i suoi brani dal vivo. A causa dell’emergenza Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), tutte le date sono slittate al 2021 e lo stesso artista ha comunicato dove e quando saranno svolti i concerti. I biglietti possono essere acquistati su TicketOne, sia online che nei punti vendita autorizzati. Quelli già acquistati restano disponibili per le nuove date.

Il tour nei club: le date e i concerti sold out approfondimento Chi è Aiello, giovane cantautore cosentino Ecco le date dell’ “Ex Voto Tour 2020”: 13 marzo 2021 al Vox Club di Nonantola (Modena)

17 marzo al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino)

20 marzo al Fabrique di Milano SOLD OUT

23 marzo alla Casa della Musica di Napoli SOLD OUT

27 marzo all’Atlantico Live di Roma SOLD OUT

30 marzo al Tuscany Hall di Firenze Così come precisato da Aiello, nel video pubblicato per annunciare le nuove date, i biglietti sono disponibili solo per le date di Modena, Torino e Firenze. I concerti al Fabrique di Milano, alla Casa della Musica di Napoli e all’Atlantico Live di Roma sono sold out. Il tour potrebbe rappresentare anche l’occasione per ascoltare le canzoni del nuovo album di Aiello, un progetto che il cantautore ha rivelato in occasione della sua intervista a Sky Tg24: "Spero che riusciremo a uscire prima della fine dell’anno. E’ un disco che avrà sicuramente questo imprinting meridionale, come io amo definirlo; è un progetto troppo pop, troppo street e troppo meridionale. Quindi provo a unire tre mondi che mi appartengono: quello pop cantautorale, la musica street più contemporanea e la musica mediterranea che mi scorre nelle vene".