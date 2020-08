Roger Waters pubblica la cover di Hello In There di John Prine

Roger Waters ha reso omaggio al cantautore statunitense realizzando la cover di uno dei suoi brani più celebri, ovvero Hello In There.

Il filmato, dalla durata di circa cinque minuti, è un estratto di Our Voices Together, un film sul Newport Folk Festival, l’evento che si è imposto come una delle manifestazioni più note a livello mondiale.

L’artista britannico, classe 1943 , ha condiviso il video della sua esibizione in collaborazione con il gruppo Lucius che vede Jess Wolfe e Holly Leassig come voci principali.

Musica: le novità

Nelle ultime ore molti artisti hanno conquistato il web con post e video divenuti immediatamente virali.

Il primo nome è quello di Taylor Swift, che ha inaspettatamente pubblicato il nuovo album Folklore scalando le classifiche di tutto il mondo; successivamente è stata la volta di Sporty Spice che ha lanciato il singolo In and Out of Love svelando anche l’uscita del disco Melanie C.

Grande successo anche per l’annuncio di Kylie Minogue (FOTO), che è tornata sulla scena discografica internazionale con Say Something anticipando l’arrivo di Disco.

Per quanto riguarda il mondo delle sette note del Bel paese, Achille Lauro ha festeggiato il primo posto di 1990 nelle classifiche degli album e dei vinili più venduti in Italia, mentre Fabri Fibra e J-Ax hanno annunciato la prima collaborazione insieme sulle note di Djomb Remix, cover del brano dell’artista francese Bosh.