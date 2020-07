Martedì 28 luglio va in scena la seconda serata di “Radio Bruno Estate”. Il concerto evento, che vede un mix di giovani e affermati cantanti italiani esibirsi a Modena davanti una piazza Roma rigorosamente seduta (come da disposizioni anti-Covid), segna il ritorno della musica nelle piazze. Il ricavato delle due serate andrà al Fondo di sostegno per i lavoratori dello spettacolo Music Innovation Hub