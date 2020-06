Danti, Raf e Rovazzi in una nuova canzone per l'estate

Il profilo Instagram di Danti annuncia una nuova canzone in arrivo con la collaborazione di Raf ( FOTO ) e Rovazzi . Un trio inedito per l’estate 2020 e soprattutto un sogno nel cassetto di Danti che nel 2007 ai tempi dei Two Fingerz cantava nella canzone “Certe Cose” il verso “Fosse per me i pezzi li scriverei con Raf”. Ed è proprio da questa frase che nasce il video di presentazione della canzone. Danti dorme sul divano del suo studio di registrazione e si sente a ripetizione la frase della canzone “Certe Cose”, nel frattempo al citofono appare Rovazzi che suona insistentemente ma senza ricevere risposta. Il singolo viene quindi annunciato dalla didascalia che accompagna il video: “Da quella rima ad oggi sono cambiate un po’ di cose. Il mio nuovo singolo feat Raf e Fabio Rovazzi presto fuori ”.

Gli ultimi progetti di Danti e Raf

L’annuncio della nuova canzone con Raf era stata anticipata dalla pubblicazione di un altro video con sottofondo “Certe Cose” e le immagini della cover dell’album dei Two Fingerz del 2007. Recentemente Danti ha pubblicato in pieno lockdown il singolo “Canzone Sbagliata” con Luca Carboni e Shade. Nel 2019 invece con l’uscita del singolo “Tu ed D’io” con Nina Zilli e J-Ax ha dato vita ad una nuova fase della sua carriera concentrandosi più sulla composizione. Per Raf (le frasi più belle delle sue canzoni) invece si tratta di una collaborazione decisamente inedita, ma non è la prima volta che sorprende. Nello scorso autunno infatti aveva duettato con il figlio D’Art nel singolo “Samurai”. In questi mesi era previsto l’ennesimo tour con Umberto Tozzi, un successo che prosegue e che vede i due cantautori esibirsi insieme sul palco. A causa però delle disposizioni governative previste per fronteggiare l’emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), il tour è stato rinviato in autunno con 17 date riprogrammate.

La prima collaborazione da ospite per Fabio Rovazzi

Per Fabio Rovazzi si tratta invece di una prova inedita come ospite di un altro artista. Un evento già preannunciato dallo stesso Rovazzi con alcune storie su Instagram che sottolineano l’entusiasmo per essere per la prima volta presente come guest. Dopo il grande successo di “Andiamo a comandare” pubblicato nel 2016, l’anno successivo Rovazzi ha rilasciato il singolo “Volare” realizzato con la partecipazione di Gianni Morandi. Nel 2018 è stato il turno di “Faccio quello che voglio” con la partecipazione di Al Bano, Emma Marrone e Nek mentre il video ha coinvolto Gianni Morandi, Carlo Cracco, Eros Ramazzotti, Fabio Volo, Rita Pavone, Massimo Boldi, Flavio Briatore, Roberto Pedicini e Diletta Leotta. Nell’estate 2019 invece ha pubblicato il quinto singolo “Senza pensieri”, con la collaborazione di Loredana Bertè e J-Ax. Per la terza stagione estiva consecutiva, Rovazzi si appresta ad entrare nella rotazione radiofonica, questa volta grazie a Danti e con la collaborazione di Raf. Ancora non si conosce la data di uscita della canzone e il titolo, ma la curiosità cresce per questo inedito trio.