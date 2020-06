Rovazzi presenta a Sky Tg24 "Twitch", sua nuova piattaforma digitale

Rovazzi incontra Borghi, una serata da "Diavoli"

Fabio Rovazzi, il 26enne cantante, attore e Youtuber in due mesi di quarantena ha perfezionato un’idea da casa sua. Ogni mercoledì e ogni domenica, lo streamer incontra via web alcuni personaggi famosi dello Showbiz. La piattaforma digitale “Twitch” è l’ultima novità di Fabio Rovazzi che dialoga con cantanti, attori e conduttori. Rovazzi cantante ha anticipato a SkyTg24 che non uscirà con un pezzo estivo. “Ho progetti discografici-aggiunge- ma per l’inverno...”