Levante, fuori il video ufficiale di Sirene

Paola Iezzi ha fatto il suo atteso comeback discografico con l’ammaliante Mon Amour, Mahmood ha anticipato l’arrivo di Dorado e Baby K sta facendo ballare tutti con Non mi basta più in collaborazione con Chiara Ferragni ,.

approfondimento

Paola Iezzi, annunciato il nuovo singolo in arrivo il 6 luglio

Grande successo anche per Alessandra Amoroso e Boombdabash che hanno messo a segno un’altra collaborazione che ha subito conquistato il pubblico raggiungendo la prima posizione della classifica FIMI dei singoli più venduti in Italia, questo il messaggio di ringraziamento della voce di Immobile: “Grazie grazie grazie! Karaoke rappresenta una botta di energia pura e di entusiasmo recuperato! Arriverà il giorno in cui la canteremo tutti insieme a squarciagola e sarà stupendo... Aspetto quel momento con tanta ansia... intanto noi non ci fermiamo, la musica non si ferma!”.