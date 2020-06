Tiziano Ferro canta "Je so pazz" di Pino Daniele e omaggia Napoli

Prosegue il tour virtuale di Tiziano Ferro sui suoi canali social. Quest'estate il cantautore di Latina era atteso da una lunga serie di concerti negli stadi per festeggiare i suoi 40 anni e il successo dell’album “Accetto Miracoli” ma la pandemia ha stravolto tutti i piani. A causa delle disposizioni governative per fronteggiare la diffusione (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), il tour di Tiziano Ferro è stato rimandato al prossimo anno ma l’autore di “Non me lo so spiegare” ha deciso di ricordare ogni tappa prevista con un piccolo omaggio. Oggi 24 giugno è stato il turno di Napoli e per l’occasione Tiziano Ferro ha reinterpretato “Je so pazz”, un grande classico di Pino Daniele.

Il messaggio per Napoli e i fratelli partenopei

Come tradizione, c’è anche un messaggio per la città di Napoli come didascalia al video pubblicato. Queste le parole di Tiziano Ferro: “Napoli, per me sei la gioia, la pazzia, la poesia, come ti cantava Pino, e vorrei essere là. Ma tra un anno ci riprendiamo il San Paolo! Ps: fratelli partenopei, non mi criticate la pronuncia, siate magnanimi, ce l’ho messa tutta”. Per il cantautore sarebbe stata la prima volta allo stadio San Paolo, occasione che ricorda anche nel messaggio oltre a dare appuntamento all’anno prossimo con più forza e coraggio. Tanti i commenti di approvazione da parte dei fan e la proposta di cantare una canzone di Pino Daniele anche quando ci sarà il concerto. Un’idea che Tiziano Ferro potrebbe fare sua per rendere ancora più unico il suo spettacolo.