I-Days, sul palco Vasco Rossi e Foo Fighters nell'edizione del 2021

Due grandi nomi sono pronti per l'edizione del prossimo anno. L'appuntamento con il festival è dal 10 al 13 giugno 2021

Dopo il rinvio e la cancellazione di numerosi concerti a seguito dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), molte organizzazioni si sono rimesse a lavoro per le edizioni del 2021, tra queste anche quella degli I-Days che ha appena annunciato i primi artisti.

I-Days: i primi nomi sono Vasco Rossi e Foo Fighters

approfondimento

Primavera Sound 2021, annunciata la lineup del festival

Dopo il post del 19 maggio con cui l’edizione 2020 è stata ufficialmente cancellata, la produzione ha iniziato subito i lavori per il prossimo anno. Poche ore fa l’account Instagram dell’evento ha svelato i primi due artisti che avranno il compito di incendiare il palco di uno dei festival più amati e attesi del Bel paese.

Il primo nome è quello di Vasco Rossi (FOTO) che avrebbe dovuto essere protagonista in questo 2020, la voce di Rewind è stata confermata per il 2021, più precisamente per domenica 13 giugno.

Dopo poche ore l’organizzazione ha comunicato un altro nome, ovvero quello dei Foo Fighters. La band guidata da Dave Grohl avrà il compito di tenere compagnia al pubblico sabato 12 giugno.