Primavera Sound 2021, annunciata la lineup del festival

Spazio anche alla musica pop con due stelle internazionali: Charli XCX ( qui le foto più belle della cantante di 1999 ) e l’esplosiva Mabel , rivelazione degli ultimi mesi grazie ai singoli Don’t Call Me Up e God is a Dancer. Tutta la linea-up completa del Primavera Sound 2021 è presente nel post.

Tra i nomi che hanno attirato maggiormente l’attenzione del pubblico troviamo Bad Bunny, Iggy Pop, The Strokes, Cigarettes After Sex, Nina Kravitz, Gorillaz e Disclosure.

Per quanto riguarda gli artisti, alcuni dei nomi previsti nell’edizione che avrebbe dovuto svolgersi tra qualche settimana sono stati confermati, mentre altri sono stati sostituiti, tuttavia bisognerà aspettarsi ancora nuove sorprese poiché nelle prossime settimane potrebbero aggiungersi altri cantanti, come scritto nel post.

Ogni anno Barcellona accoglie migliaia di persone da ogni parte dal mondo che raggiungono la città per un concerto in cui è possibile assistere alle esibizioni di alcuni degli artisti più popolari a livello internazionale.

Primavera Sound: i biglietti

Parallelamente l’organizzazione ha informato i possessori dei biglietti per l’edizione del 2020 che i loro ticket rimarranno validi per il prossimo anno.

Infatti, coloro che hanno già acquistato l’ingresso, qualora decidessero di partecipare all’evento nel 2021 non dovranno far nulla e otterranno una serie di vantaggi: un credito dal valore del 10% del biglietto da spendere al Primavera Sound 2021, la possibilità di acquistare i biglietti per il 2022 nel pre-sale di 24 ore, il 15% di sconto per l’acquisto di un biglietto per un amico nel 2021, un libro e una t-shirt per celebrare il ventesimo anniversario del festival.