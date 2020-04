Una bella soddisfazione per Ghali quella di essere l’unico artista italiano a partecipare alla “Play On Fest”. L’evento, organizzato da Warner Music Group, consiste nella trasmissione di una serie di concerti integrali messi a disposizione da moltissimi artisti di tutto il mondo, sotto contratto con la casa discografica, con l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere al fondo di solidarietà per il coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA) istituito dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità. La maratona andrà in scena tra venerdì 24 e domenica 26 aprile sul sito dedicato www.playonfest.com e sul canale Youtube di Songkick e Ghali vi parteciperà con il suo concerto al Mediolanum Forum di Milano per il “Dai palazzi ai palazzetti Tour” del 29 ottobre 2018. Si potranno effettuare donazioni libere (la raccolta è già iniziata e ha già sfondato i 2 milioni di dollari) oppure acquistare il merchandising dedicato, i cui proventi confluiranno interamente nel calderone. Una volta raggiunti i 5 milioni di dollari, Google ha annunciato che ne metterà altrettanti di tasca propria.

Dai Coldplay a Ed Sheeran, un parterre pazzesco

Il parterre che ha risposto presente alla chiamata della Warner è impressionante, rendendo ancora più rilevante la presenza di Ghali. Questo l’elenco completo degli artisti dei quali sarà possibile rivivere i concerti per intero nel corso del weekend: A Boogie With Da Hoodie, Alec Benjamin, Alt-J, Anderson Paak, Andra Day, Anitta, Anne-Marie, Arzona, Ava Max, Bazzi, Bebe Rexha, Ben Platt, Brandi Carlile, Bruno Mars, Burna Boy, Cardi B, Chanmina, Charli XCX, Charlie Puth, Clean Bandit, Coldplay, Coldrain, David Guetta, Death Cab For Cutie, Dvsn, Ed Sheeran, Fitz and the Tantrums, Galantis, Gary Clark Jr., Ghali, Green Day, Gucci Mane, Idk, Janelle Monae, Jess Glynne, JJ Lin, Kaleo, Kevin Gates, Korn, Lil Uzi Vert, Macklemore, Mahalia, Majid Jordan, Oliver Tree, Pablo Alboran, Panic! At The Disco, Paramore, Portugal The Man, Rico Nasty, Rita Ora, Robin Schultz, Roddy Ricch, Royal Blood, Rufus Du Sol, Sabrina Claudio, Sawette, Slipknot, Stereophonics, The Flaming Lips, The Head and the Heart, The War on Drugs, Tones and I, Twenty One Pilots, Wallows, Weezer, Wiz Khalifa ft. Nipsey Hussle’s Victory Lap (album release performance).

Il successo di “Good Times”

Ghali continua a cavalcare l’onda del successo che in questi mesi ha spinto in alto “Good Times”, il suo ultimo singolo. A fine marzo ne è uscito anche un video, assemblato durante la quarantena da coronavirus. Per la clip, infatti, il rapper ha assemblato mini video girati durante alcune dirette Instagram delle settimane precedenti con i suoi fan a cantare con lui spezzoni della canzone. “Good Times”, schizzata rapidamente alla posizione numero 1 delle chart, è stata certificata oro dopo aver debuttato a febbraio al numero 1 della classifica ufficiale Fimi. Prodotto da Merk&Kremont, il brano, mescolando sonorità dance a contaminazioni quasi funk, parla dell’importanza di preservare i momenti di felicità; i “good times” appunto, forse oggi più importanti che mai. Il messaggio di positività, sostenuto da un ritmo incalzante e sottolineato da un fischiettare allegro assume involontariamente un sapore diverso all’interno di questo momento di crisi; diventa un messaggio di resistenza e speranza. Sul fronte live, invece, rinviata ovviamente l’attesa tripletta al Fabrique di Milano, originariamente in programma per l’8, 9 e 10 maggio: concerti spostati all’8, 9 e 10 ottobre.