Le migliori canzoni dei Coldplay

E' giunto l'atteso giorno. Oggi venerdì 22 novembre è stato rilasciato l’ottavo album dei Coldplay, un album della durata di 53 minuti diviso in due parti: Sunrise e Sunset. Il titolo è Everyday Life. Prodotto da The Dream Team, vede la partecipazione di ospiti speciali come Stromae, Femi Kuti, Tiwa Savage e Jacob Collier. Qui i Coldplay uniscono le culture orientali ed occidentali e si mostrano attenti ai problemi della povertà del mondo, dei diritti umani e delle discriminazioni sociali e religiose. I primi dettagli di Everyday Life furono svelati dalla band che spedì via posta tradizionale uan carta autografata a 500 fan in tutto il mondo. L’immagine di copertina è stata realizzata da Pilar Zeta. Si rifà ad una foto del 1919 del gruppo musicale del bisnonno del chitarrista Jonny Buckland. La scritta in arabo sulla copertina è la traduzione del titolo, mentre la scritta laterale sta per Peace and Love. Preparandoci all'ascolto ecco 5 brano dei Coldplay per noi importanti.



Warning Sign

Probabilmente non passerà alla storia come un brano che ha segnato il percorso artistico di Chris martin e soci (non è stata un signolo e anche in tour si è ascoltata poco). racconta dell'assenza o meglio della mancaza. Di una persona che popola i nostri sogni e pensieri come una ossessione...e torno strisciando tra le tue braccia aperte.



Yellow

E' il secondo singolo estratto dal disco d’esordio e resta a tutt'oggi uno dei brani più amati dai fan perchéha saputo toccare le corde del cuore. L'amore si colora di giallo e l'ispirazione per questa tonalità, per altro molto amata nella storia della pittura, giunge osservando le stelle: ho scritto una canzone per te e tutte le cose che hai fatto e l'ho chiamata Yellow.



Viva la Vida

Chris Martin lo ha definito il pezzo che tutti devono sentire almeno una volta nella vita. Quel che è certo è che di una tristezza infinita, almeno nel testo. Parla della fine di un'epoca. Di una persona che dominava il mondo e ora spazza le strade che prima possedeva. Una metafora forte di un mondo che va al contrario.



Speed of Sound

Uscito nel 2005, fu il primo singolo del terzo album in studio X&Y. Racconta l'indecisione, l'incapacità di fare delle scelte, il preferire mettere la testa sotto la sabbia piutto che seguire il movimento rotatorio del pianeta e la vita che muove. Il finale è emblematico: E gli uccelli volano alla velocità del suono/Per mostrarti come tutto cominciò/Gli uccelli sono venuti in volo da sotto la terra/Se avessi potuto vederlo allora avresti capito/Oh, quando lo vedrai allora capirai. Un Icaro di questa epoca.



In My Place

E' tra le ballate più amate dai fan. C'è una vita in quelle parole: c'è il senso del coraggio per avere attraversare limiti invalicabili. C'è il senso dell'attesa. C'è il senso dell'inadeguatezza. Come si può fuggire da questo senso di solitudine? Semplice, almeno in teoria, entrare nell'altro. Solo in questo modo, forse, il passato può essere superato.