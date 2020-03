Ha approfittato della quarantena Ghali per assemblare il video del suo ultimo singolo, il gettonatissimo “Good Times”. Per la clip lanciata mercoledì 25 marzo, infatti, il rapper ha assemblato mini video girati durante alcune dirette Instagram delle scorse settimane con i suoi fan a cantare con lui spezzoni della canzone. Parlando di questa iniziativa, Ghali ha raccontato: «Da quando è iniziato questo assurdo periodo abbiamo pensato a tanti modi per dare una mano ed essere utili alla collettività. Ho capito però che il mio massimo lo avrei dato condividendo quello che ho di più prezioso: intrattenere e fare arte, soprattutto ora che stare in casa è essenziale. Io e il mio team siamo fieri di poter essere uno strumento che può regalare un sorriso, un abbraccio virtuale, un concerto digitale, un videoclip che cattura un momento storico indimenticabile come mai è stato fatto prima. Abbiamo ballato e cantato come un popolo che non ha la minima intenzione di abbattersi. Grazie anche a tutti i miei colleghi artisti che, come me ogni giorno si ingegnano per fare altrettanto e grazie a chi ci supporta con la stessa passione di sempre anche in casa come Andrea. Far viaggiare la mente quando il corpo è fermo è importante, facciamolo assieme. E’ il video ufficiale di Good Times? Sì. Ne faremo un’altra versione? Link nelle storie in evidenza».