Cardi B, chi è

Il suo nome è sempre più sulla bocca degli amanti della musica. Per intero, si chiama Belcalis Marlenis Almanzar, ma tutti la conoscono semplicemente come Cardi B. Di seguito, tutte le informazioni sulla vita e la musica dell’artista statunitense, per conoscerla un po’ meglio.

Chi è la cantante Cardi B

Nata l’11 ottobre del 1992 a New York, Cardi B è una delle rapper più in voga del momento per la musica d’oltreoceano. Nata e cresciuta nel Bronx di New York, suo padre è originario della Repubblica Dominicana, mentre sua madre del Trinidad e Tobago. Non si è avvicinata subito alla musica. Inizialmente, infatti, lavorava in un supermarket, poi ha iniziato a farsi conoscere prima tramite i social network, poi nelle serie tv e nei reality statunitensi. Il suo esordio musicale è stato nel 2015, a 23 anni, con la pubblicazione del remix di “Boom Boom”, canzone di Shaggy. Nel cinema l’abbiamo vista davanti alla macchina da presa per un solo film: “Le ragazze di Wall Street – Business Is Business”, pellicola diretta da Lorene Scafaria e in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 7 novembre di quest’anno. In televisione, invece, ha preso parte a “Love & Hip Hop: New York”, trasmesso dal 2015 al 2017, e a “Being Mary Jane”, risalente invece a due anni fa. Nella musica, da segnalare il suo essere stata “artista di apertura” per il tour “24K Magic World Tour” di Bruno Mars, andato in scena l’anno scorso. L’ultima esperienza sul set per Cardi B è stata per le riprese del prossimo capitolo della saga “Fast & Furious”, in uscita nelle sale cinematografiche americane il 10 aprile dell’anno prossimo. Un nuovo capitolo uscirà poi il 2 aprile del 2021 e, presumibilmente, sarà quello che concluderà definitivamente la serie.

Cardi B: La musica

Cardi B ha all’attivo un solo album: si tratta di “Invasion of Privacy”, pubblicato il 6 aprile dell’anno scorso per l’etichetta Atlantic Records. Da allora ha pubblicato tre nuovi singoli, a sé stanti rispetto a quel lavoro: “Money” (uscito sempre nel 2018), “Plaese Me” e “Press”, nelle radio invece a partire da quest’anno. Di recente, l’abbiamo vista partecipare come ospite a diversi brani scritti e incisi da suoi illustri colleghi: “Finesse” di Bruno Mars, “Girls” di Rita Ora, Bebe Rexha e Charli XCX, “Dinero” di Jennifer Lopez e DJ Khaled, “Girls Like You” dei Maroon 5, “Taki Taki” di DJ Snake Ozuna e Selena Gomez, “Wish Wish” di DJ Khaled e “Clout” con il marito Offest solo per segnalare gli esempi più celebri. Quest’anno, nella cerimonia dei Grammy Awards, si è aggiudicata il premio per il migliore album rap con “Invasion of Privacy”, oltre a essere stata nominata nelle categorie “Registrazione dell’anno” per “I Like It”, album dell’anno (sempre per “Invasion of Privacy”), “Migliore interpretazione pop di un duo per “Girls Like You” con i Maroon 5 e “Migliore interpretazione rap” per “Be Careful”. Attualmente Cardi B è impegnata nelle registrazioni dei brani che faranno parte di “Tiger Woods”, il suo prossimo album di inediti in uscita nel 2020.