Rissa tra Cardi B e Nicki Minaj: volano spintoni, insulti e una scarpa

Cardi B e Nicki Minaj hanno avuto un alterco, poi sfociato in una rissa nel corso di un evento alla Settimana della moda di New York. Le due rapper, la cui rivalità è nota da tempo nell'ambiente, sarebbero state separate subito. Dopo l'episodio, Cardi B ha spiegato in un lungo post pubblicato su Instagram le proprie ragioni, pur non nominando mai direttamente Nicki Minaj.

La ricostruzione della lite

Secondo quanto ricostruito dal sito Tmz attraverso la testimonianza dei presenti e diversi video apparsi sui social network, come quello riportato, Cardi B avrebbe iniziato a urlare e inveire contro Nicki Minaj tentando, in un secondo momento, di colpirla con una scarpa col tacco senza, però, riuscirci. Cardi B sarebbe stata poi allontanata dalla sicurezza, dopo che le due rapper erano già state separate dai presenti.

Lo sfogo su Instagram

Dopo questo episodio, Cardi B ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram. Pur non nominando mai direttamente Nicki Minaj, il riferimento alla propria "rivale" è evidente. In questa sorta di sfogo social, la rapper ha spiegato le proprie ragioni accusando la Minaj di aver ostacolato il suo successo e di averla offesa con commenti a suo giudizio fuori luogo sul modo di educare la propria figlia. Cardi B, 25 anni, è diventata mamma lo scorso luglio. Nicki Minaj, invece, ha semplicemente pubblicato una sua fotografia scattata in occasione dell'evento della Settimana della moda a New York.