Le ragazze di Wall Street, il cast del film

“Le ragazze di Wall Street” approda in sala dal 7 novembre. La pellicola è diretta da Lorene Scafaria e nel cast sono presenti Jennifer Lopez e Cardi B per una storia in grado di mescolare i ritmi e la musicalità di Ocean’s Eleven con la narrazione di una storia reale. Il film è ispirato ad una storia reale. È stata raccontata in un articolo del New York Magazine col titolo The Hustlers at Scores ed è divenuta virale al punto tale da far nascere il film.

Il cast da Jennifer Lopez a Cardi B

Le protagoniste sono Jennifer Lopez e Cardi B. Per J-Lo si tratta dell’ennesima prova sul grande schermo, per esattezza il trentesimo a partire dal 1986, anno del suo esordio al cinema con My Little Girl. Tantissime le pellicole da lei interpretate come “Anaconda”, un B-movie divenuto cult del genere, “Prima o poi mi sposo”, con Matthew McConaughey. Tra i film più importanti della sua carriera non si possono non citare “Selena”, “Amore estremo”, “Shall We Dance?”, “El Cantante” e “Quel mostro di suocera”. In “Le ragazze di Wall Street” interpreta Ramona, donna che mette in piedi una banda per riuscire a elaborare una complessa truffa ai danni di alcuni facoltosi clienti. Insieme a Jennifer Lopez troviamo Cardi B che interpretata Diamon. Belcalis Marlenis Almanzar, conosciuta nel panorama rap come Cardi B, è salita ai vertici del successo mondiale e ora punta a ripercorrere proprio la carriera di Jennifer Lopez. Nata nel South Bronx, ha fatto parte dei Bloods, la gang di Los Angeles, è stata spogliarellista e solo dopo anni costellati da problemi e relazioni pericolose è riuscita ad emergere. Il successo è arrivato con un remix di “Boom Boom” di Shaggy. Con “Le ragazze di Wall Street” fa il suo debutto nel cinema.

La trama del film

“Le ragazze di Wall Street” racconta la storia di Ramona che organizza una truffa ai danni di facoltosi clienti. Nel gruppo fa parte Destiny, interpretata da Constance Wu, ragazza che si ritrova a lavorare duramente come spogliarellista per poter mantenere sua nonna. L’incontro con Ramona le cambia la vita e grazie all’aiuto di Diamon apprende tutti i trucchi della pole dance e l’arte della seduzione per spillare soldi ai clienti. La crisi economica del 2008 porta però al tracollo e così il gruppo di ballerini riesce ad identificare i responsabili della truffa finanziaria di Wall Street. Così facendo giustificano il fatto di voler recuperare da loro un po’ di soldi, truffandoli a loro volta. La regista del film, Lorene Scafaria, ha raccontato le riprese del film: "Erano tutti molto eccitati di vedere il nostro mondo attraverso gli occhi delle donne. Ho voluto trattare la cosa come se fosse un film sugli sport, per sottolineare l'atletismo che serve nello spogliarello e anche per festeggiare il fatto che quella su schermo è Jennifer Lopez a 50 anni ed è meglio di come l'abbiamo mai vista prima". La regista ha ritardato le riprese di sei mesi pur di avere l’attrice di origine portoricana nel proprio film.