Le 5 canzoni più famose di Cardi B

Il suo vero nome è Belcalis Marlenis Almanzar, ma nel panorama rap è celebre come Cardi B. Che la si conosca per la sua nomination ai Bet, per il suo flirt con Offset dei Migos oppure perché aprirà gli MTV Video Music Awards 2018, è la sua musica ad averla consacrata ai vertici del successo mondiale. È una delle poche donne rapper che ce l’hanno fatta: alle sue spalle, a renderla ancora più forte, c’è una storia di rivalsa sulle ingiustizie della vita. Nata nel South Bronx, classe ’92, Cardi B entra nei Bloods, la gang di Los Angeles e cerca di fare progetti per il futuro. Dopo aver compreso che i libri non erano la sua strada e aver perso il posto di commessa in un supermercato, Cardi diventa spogliarellista e riesce a rendersi indipendente dal fidanzato violento. Il successo arriva con un remix di “Boom Boom” di Shaggy, e da lì e tutto in salita.

Ecco 5 delle canzoni che hanno scritto il successo di Cardi B, una delle regine del rap al femminile:

I Like It Be Careful Bodak Yellow MotorSport Bartier Cardi

I Like It

“I Like It” di Cardi B e J Balvin ha debuttato il 25 maggio 2018 e ha portato allo step successivo il già enorme successo della rapper. La canzone ha raggiunto i vertici della Billboard Hot 100, un record non solo per lei, ma anche per tutte le donne rapper. La canzone mescola elementi di trap e salsa, raccogliendo a piene mani dal retaggio dell’hip-hop latino. Il video, frizzante e colorato, ha totalizzato oltre 426 milioni di visualizzazioni su YouTube e numeri da record su Spotify.

Be Careful

“Be Careful” è stata rilasciata il 29 marzo del 2018 come terzo singolo del suo album “Invasion of Privacy”. Il sound accattivante cela un testo interamente dedicato all’infedeltà delle sue vecchie relazioni a New York, quando stava cercando di registrare. La stessa canzone è stata utilizzata da Cardi B per annunciare la sua gravidanza insieme al fidanzato Offset dei Migos. Il nascituro si chiamerà Kulture Kiari Cephus.

Bodak Yellow

“Bodak Yellow” è la canzone più famosa di Cardi B. Rilasciata il 16 giugno 2017 dalla Atlantic Records, questa track rappresenta il singolo di debutto della rapper ed è rimasta per tre settimane alla prima posizione della Billboard Hot 100. La canzone le ha anche fruttato la nomination per la “Best Rap Performance”. Il beat è stato creato da Jermaine “JWhiteDidIt” White dopo l’incontro con Cardi B: un’autentica epifania. White ha detto di essere rimasta colpita dall’etica lavorativa della rapper, con la quale ha tenuto per tutto il tempo un rapporto di odio-amore vista la sua forte personalità.

MotorSport

Pur trattandosi ufficialmente di un singolo dei Migos, “MotorSport” feat. Cardi B e Nicki Minaj è una delle canzoni più celebri della rapper, fidanzata con Offset. La track ha ottenuto larghi consensi e si è classificata sesta nella Billboard Hot 100. Su YouTube, ha totalizzato 320 milioni di visualizzazioni.

Bartier Cardi

Questa dedica d’amore al fidanzato Offset dei Migos è stata rilasciata come singolo per l’album di debutto “Invasion of Privacy”. La canzone è stata nominata come “Best Hip-Hop Video” agli MTV Video Music Awards 2018. Il beat trap minimal si mescola a un testo interamente dedicato a diamanti, auto sportive e divertimento per adulti.