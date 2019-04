Cardi B, il nuovo singolo è Clout con il marito Offset: il video

Parola d’ordine: giallo come se piovesse. Nel nuovo video di “Clout”, Offset e la moglie Cardi B si lasciano andare alle effusioni coniugali più intime e alzano la temperatura di YouTube, dove la clip è stata pubblicata il 17 aprile 2019.

Clout

“Clout” è il secondo singolo estratto dall’album di debutto da solista di Offset del 2019 “Father of 4”, preceduto solo dal brano “Red Room”. Membro fondatore della band hip-hop Migos insieme a Takeoff e Quavo, Offset ha pubblicato il disco sotto l’etichetta Motown/Quality Control e si è avvalso di una serie di collaborazioni di lusso per evidenziare la release, prendendo una solida distanza anche dal debutto solista di Quavo (“Quavo Huncho”, 2018). “Clout” è stata scritta da Cephus (Offset), Belcalis Almanzar (Cardi B), Luellen, K. Gomringer e T. Gomringer, prodotta poi da Southside e Cubeatz.

“Father of 4” nasce proprio dalla release dell’album solista del cugino Quavo ed è stato pubblicato solo dopo una serie di ritardi che hanno spinto la pubblicazione fino ai primi del 2019. Secondo alcune indiscrezioni, tra questi contrattempi ci sarebbero stati anche i problemi coniugali con Cardi B la quale, più volte nel corso degli ultimi mesi, ha decretato di voler divorziare da suo marito attraverso lunghi video su Instagram. L’emergenza è poi rientrata a febbraio, quando effettivamente l’album è uscito e la relazione con Cardi B e la figlia Kulture si è infine normalizzata. “Father of 4” ha debuttato al quarto posto della Billboard 200.

“Clout” è la quarta canzone a cui moglie e marito abbiano mai lavorato insieme. In principio ricordiamo “Lick”, “Drip” e naturalmente la hit “Motorsport”, con i Migos e Nicki Minaj.

Cardi B e Jennifer Lopez, spogliarelliste al cinema

A grande sorpresa, poche ore fa Jennifer Lopez ha annunciato che sarà la protagonista del film americano “Hustlers”. Accanto a lei sul palco ci saranno Cardi B, Lili Reinhart, Constance Wu, Julia Stiles e Keke Palmer. Il film, che sarà diretto da Lorene Scafaria, narrerà la storia e le disavventure di alcune spogliarelliste (di cui le star fanno parte). L’uscita del film è prevista per l’autunno.

Nessuna meglio di Cardi B sarà in grado di interpretarne il ruolo proprio perché la rapper, prima di sfondare nel mondo della musica, è stata una stripper e non ne ha mai fatto segreto. Parlando con Cosmopolitan nel 2018, Cardi B ha confessato che, ai tempi, aveva accettato di buon grado la proposta di fare la spogliarellista lanciatale dal suo manager. «Le persone mi chiedono perché mi sono spogliata. Non voglio assolutamente trovare una giustificazione e dire qualcosa tipo “Oh, perché avevo una brutta relazione con un ragazzo e avevo bisogno di soldi per andarmene”». La verità è che Cardi B ha fatto molti soldi in veste di spogliarellista e ha deciso di dichiararlo con trasparenza, affinché le persone imparino ad accettare il fatto che la stripper sia un lavoro vero. «Lo dico sempre perché le persone non mi rispettano per questo, ma le spogliarelliste devono essere rispettate».