Benji e Fede, un mini concerto in diretta Instagram

Non sarà una serata-evento all’Arena di Verona, ma almeno per i fan una piccola consolazione. Benji e Fede, dopo il rinvio a data da destinarsi di quello che doveva essere il loro concerto di addio, hanno deciso di esibirsi in un piccolo live in diretta Instagram. Non c’è ancora una data precisa, ma Federico Rossi, una delle due metà del duo, ha annunciato dalle sue stories Instagram che i due canteranno quattro canzoni tra le più richieste dai fan e due a loro scelta. «Indicateci la vostra canzone preferita da ognuno dei nostri album, le più votate le suoneremo nel live», ha annunciato Fede.

In uscita “Naked”, il libro della verità

Non c’è dubbio che il live sia da collegare anche all’uscita di “Naked”, il libro autobiografico dei due che arriverà sugli scaffali delle librerie a partire dal prossimo 5 maggio. Originariamente prevista per il 17 marzo, la pubblicazione era stata posticipata causa coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA). Il libro è già in preorder su tutte le piattaforme digitali e i due hanno annunciato che nei prossimi giorni ne leggeranno qualche passo in diretta Instagram. Questo è il messaggio che avevano lanciato i due al momento di annunciare il concerto e l’uscita del libro: «Leggendo questo libro capirete che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa. "Non so come fate a fare questa vita", ci dicono qualche volta gli amici. La verità è che non avremmo potuto fare altro. Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin. Abbiamo scritto questo libro perché sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi, per far comprendere meglio la nostra scelta. Abbiamo sempre condiviso tutto, sin dall’inizio, ed era giusto farlo anche ora. Vi racconteremo tutti i retroscena della nostra vita in questi anni, e perché abbiamo deciso che, per ora, l’Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto. Non è stata una scelta facile. Vi vogliamo bene».

Una storia 2.0

Una storia di successo lunga un decennio quella di Benjamin Mascolo e Federico Rossi, che si conoscono via Facebook il 10 dicembre 2010 e decidono allora di formare un duo. Con il nome di Benji e Fede iniziano a caricare cover su Youtube e il successo cresce mese dopo mese, fino a strappare, nel 2013, il primo contratto con la Warner. Nell’estate di quell’anno arriva il singolo “Tutta d’un fiato” e poi l’album di debutto “20:05”. Da quel dì la scalata è stata irresistibile, fino ad arrivare al botto dell’estate 2019 con la hit “Dove e quando”. Perché lasciare al culmine della popolarità? Lo scopriremo nelle prossime settimane. La notizia aveva preso in contropiede persino la fidanzata di Fede, Paola Di Benedetto, fresca vincitrice del Grande Fratello Vip. Appena uscita dalla casa, non al corrente della cosa, ha parlato con il ragazzo in una diretta Instagram. «Ti posso dire? Mi hanno detto che canto molto bene. Ti va di fare un duo? Potremmo fare Al Bano e Romina de' noantri» ha affermato tra lo scherzoso ed il serio, a cui ha risposto Fede, non in maniera molto convinta: «Possiamo farlo, poi ci presentiamo a Sanremo il prossimo anno. Ti hanno detto che hai una bella voce? Sono stati carini. Certo, hai una bellissima voce, quando parli, quando sussurri».