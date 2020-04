Anche il concerto d’addio di Benji e Fede, previsto per il 3 maggio, all’Arena di Verona è stato rinviato a data da destinarsi. L’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA) non allenta la morsa e allora scelta obbligata da parte del management dell’Arena, che in sinergia con Friends&Partners e Vivo Concerti ha annullato tutti gli appuntamenti previsti nel mese di maggio. I biglietti acquistati rimarranno comunque validi per la futura data che verrà comunicata entro e non oltre il 31 luglio 2020. Quello dell’ormai ex duo doveva essere un concerto evento per ripercorrere una carriera assai fortunata, dagli esordi fino all’ultimo album “Good Vibes” (il loro quinto numero uno in classifica), oltre a essere l’occasione di festeggiare un’incredibile storia di musica e amicizia. A saltare, insieme al concerto di Benji e Fede, sono stati però anche diversi altri live previsti nella suggestiva location di Piazza Bra: a farne le spese Modà, Marracash ed Emma, oltre ai Music Awards e allo spettacolo di Enrico Brignano.

Ma in arrivo c’è il libro

C’è però una buona notizia per i fan di Benji e Fede. È infatti stata fissata una nuova data di uscita per il libro rivelazione “Naked”, il racconto intimo e sincero in cui il duo svela i retroscena del loro incredibile successo. Il volume uscirà il prossimo 5 maggio per Mondadori Electa. Originariamente prevista per il 17 marzo, la pubblicazione era stata posticipata causa coronavirus. Il libro è già in preorder su tutte le piattaforme digitali e i due hanno annunciato che nei prossimi giorni ne leggeranno qualche passo in diretta Instagram. Questo è il messaggio che avevano lanciato i due al momento di annunciare il concerto e l’uscita del libro: «Leggendo questo libro capirete che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa. "Non so come fate a fare questa vita", ci dicono qualche volta gli amici. La verità è che non avremmo potuto fare altro. Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin. Abbiamo scritto questo libro perché sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi, per far comprendere meglio la nostra scelta. Abbiamo sempre condiviso tutto, sin dall’inizio, ed era giusto farlo anche ora. Vi racconteremo tutti i retroscena della nostra vita in questi anni, e perché abbiamo deciso che, per ora, l’Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto. Non è stata una scelta facile. Vi vogliamo bene».

Una storia 2.0

Una storia di successo lunga un decennio quella di Benjamin Mascolo e Federico Rossi, che si conoscono via Facebook il 10 dicembre 2010 e decidono allora di formare un duo. Con il nome di Benji e Fede iniziano a caricare cover su Youtube e il successo cresce mese dopo mese, fino a strappare, nel 2013, il primo contratto con la Warner. Nell’estate di quell’anno arriva il singolo “Tutta d’un fiato” e poi l’album di debutto “20:05”. Da quel dì la scalata è stata irresistibile, fino ad arrivare al botto dell’estate 2019 con la hit “Dove e quando”. Perché lasciare al culmine della popolarità? Lo scopriremo nelle prossime settimane.