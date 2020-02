di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



L'ossigeno è celato nel comunicato ufficiale di Warner Music, la major che da subito ha creduto in Benji & Fede. Ed è a quel boccaglio che da quale ora ufficialmente, e da giorni ufficiosamente, appoggiano le labbra i fan di questi due ragazzi modenesi. La speranza è in tre parole: per il momento. Con poche righe è stato annunciato che dopo l'alba del 3 maggio non ci saranno più Good Vibes...o meglio buone vibrazioni. Vogliono tornare a essere Banjamin Mascolo e Federico Rossi e per riprendersi nome e cognome hanno bisogno di riprendere in mano ciascuno la propria vita. Da anni marciano in coppia col piede sull'acceleratore: tour, dischi, dischi d'oro e di platino, gossip e silenzi, amori e pensieri. Io ammetto che li ho accolti, alle loro prime uscite, con superficialità. Salvo poi, conoscendoli, incontrandoli, cambiare idea. in modo radicale. Ho trovato verità assolute in molte loro canzoni, ho trovato profondità dietro ad atteggiamenti scanzonati e provocatori.



Ora gli appuntamenti da non perdere sono due. Uno non procrastinabile, l'altro da gestire. Il 3 maggio a Verona per l’ultima volta, e sia chiaro per il momento, Benji &Fede si presenteranno insieme sul fronte del palco dell'Arena di Verona. Poche notizie filtrano sulla serata ma c'è una certezza: sarà un concerto evento che ripercorrerà la loro carriera dagli esordi fino all’ultimo album Good Vibes. Sarà una serata di festa, amicizia e lacrime. Ma non ci saranno rimpianti perché Benji & Fede possono essere solo che fieri di quello che anno costruito. Una storia artistica che è iniziata esattamente dieci anni fa: alle ore 20.05 (titolo del primo disco) del 10 dicembre 2010. Per approfondire, per entrare negli angoli più nascosti del loro sodalizio artistico ci sarà un libro nel quale confluiscono i loro pensieri: si intitola Naked ed è in uscita il prossimo 17 marzo per Mondadori: pagine intime, sincero e senza filtri in cui il duo musicale svela tutti i retroscena di un incredibile successo.



Queste, infine, le parole con cui Benji & Fede hanno annunciato il loro stop.

Il 3 maggio chiuderemo questa fase della nostra vita. - raccontano Benji & Fede - Leggendo questo libro capirete che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa. «Non so come fate a fare questa vita», ci dicono qualche volta gli amici. La verità è che non avremmo potuto fare altro. Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin. Abbiamo scritto questo libro perché sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi, per far comprendere meglio la nostra scelta. Abbiamo sempre condiviso tutto, sin dall’inizio, ed era giusto farlo anche ora. Vi racconteremo tutti i retroscena della nostra vita in questi anni, e perché abbiamo deciso che, per ora, l’Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto.

Non è stata una scelta facile.

Vi vogliamo bene.