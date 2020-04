Dopo aver scritto un intero brano su Instagram con Elisa (“Andrà tutto bene” uscito il 10 aprile), Tommaso Paradiso regala un nuovo singolo ai fan. “Ma lo vuoi capire?” è il brano pubblicato oggi e scritto dallo stesso Paradiso con Dario Faini (Dardust) che lo produce anche. Il tema della canzone è l'assenza della persona amata che rende la vita senza senso. Si tratta del terzo singolo ufficiale della carriera da solista di Tommaso Paradiso e arriva dopo "I nostri anni" e "Non avere paura". Proprio ad inizio mese il brano che ha battezzato la sua carriera dopo l’addio dei Thegiornalisti è stato pubblicato in digitale in un'inedita versione acustica che ha inaugurato il progetto musicale "ISLAND PRESENTS", nato da Island Records per regalare nuovi brani al pubblico in questo particolare periodo. Per presentare Ma lo vuoi capire? Tommaso Paradiso alle ore 16.45 di domenica 19 aprile torna a SkyTg24 dove era già stato, per uno speciale (GUARDA IL VIDEO IN ALTO) sempre curato dal vice direttore Omar Schillaci, e nell'occasione aveva parlato del suo Ricomincio da Me e lo aveva presentato alternando ricordi, carriera e passioni come quella per il cinema. Le parole si sono mescolate alle note delle sue canzoni, eseguite dal vivo in un suggestivo set acustico.



Il testo di MA LO VUOI CAPIRE

Mi diverto

Solitamente dopo le 18

La mattina invece beh

La mattina è quello che è

Sono a letto

Che cerco il pensiero giusto

Per mettermi le scarpe e

Muovermi nel mondo

Cos’è che hai?

Perché scappi via così in fretta

Oh, ma lo vuoi capire?

Che senza di te pure il vino buono sa di aranciata

E che la notte non sa di niente, non prende gusto

Neanche il suono del piano, il rumore dei pini,

L’odore del sole

Oh ma lo vuoi capire?

Si o no?

Che senza di te trascino male anche la spesa

Che la marcia non entra, la chiave non gira

E che questa sera

È solo un’altra sera che piove, che piove, che piove

Un’altra sera che piove, che piove, che piove

O no?

Sono incerto

Non so se sia alba o tramonto

Se scendere le scale o rimanere sdraiato in salotto

Cos’è che hai?

Perché non mi guardi neanche

Oh, ma lo vuoi capire?

Che senza di te pure il vino buono sa di aranciata

E che la notte non sa di niente, non prende gusto

Neanche il suono del piano, il rumore dei pini,

L’odore del sole

Oh ma lo vuoi capire?

Si o no?

Che senza di te trascino male anche la spesa

Che la marcia non entra, la chiave non gira

E che questa sera

È solo un’altra sera che piove, che piove, che piove

Un’altra sera che piove, che piove, che piove

E se torni ci guardiamo pure un film

Di quelli che fanno piangere

E se ti va poi ci spariamo pure un drink

Oh, ma lo vuoi capire?

Che senza di te pure il vino buono sa di aranciata

E che la notte non sa di niente, non prende gusto

Neanche il suono del piano, il rumore dei pini,

L’odore del sole

Oh ma lo vuoi capire?

Si o no?

Che senza di te trascino male anche la spesa

Che la marcia non entra, la chiave non gira

E che questa sera

È solo un’altra sera che piove, che piove, che piove

Un’altra sera che piove, che piove, che piove

O no?